Alphabet 旗下的自动驾驶汽车公司 Waymo 已开始在洛杉矶的部分交通繁忙地区构建 3D 地图，以更好地了解那里的交通拥堵状况，并确定其自动驾驶汽车是否适合该城市。

目前，Waymo 仅将其三辆自动驾驶克莱斯勒 Pacifica 面包车带到洛杉矶，以绘制市区地图。

在初期，Waymo 的员工将驾驶车辆来创建城市 3D 地图。这些地图与 Google 地图不同，它们包括合并车道、转弯车道和路缘高度等地形特征，以及道路类型、道路本身的距离和尺寸等数据。这些数据与交通控制信息（例如标志、人行横道的长度和交通信号灯的位置）结合在一起。

Waymo 拥有在加利福尼亚州测试自动驾驶车辆的许可证，该公司理论上已经可以在洛杉矶部署无人车车队。但目前，该公司仍处于绘制地图和评估阶段。Waymo 进军洛杉矶的目的是让公司深入了解那里的驾驶条件以及未来如何运用其自动驾驶技术。

今年 5 月，Waymo 宣布将在未来几个月内向 Lyft 的打车网络部署 10 辆自动驾驶克莱斯勒 Pacifica 电动车，让菲尼克斯市区的乘客可以使用 Lyft 应用程序叫一辆自动驾驶出租车。此外，Waymo 此前决定向研究业界免费公布他们的自动驾驶数据，包括一系列自动驾驶车辆收集的高分辨率传感器数据，以便研究人员进行相关研究。