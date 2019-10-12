Uber 将收购拉美线上食品杂货配送公司 Cornershop

据新浪科技今日凌晨消息称，Uber 将收购 Cornershop 的多数股权，后者是一家服务于拉美市场的线上食品杂货配送公司。这是 Uber 为实现营收来源多样化而采取的最新举措。 Uber 发布新闻稿称，这项交易预计将在 2020 年初完成，目前 Cornershop 的管理层将继续领导这家公司，并向 Uber 拥有多数代表权的一个董事会汇报工作。这份新闻稿称，Cornershop 目前在智利、墨西哥、秘鲁和多伦多开展业务。 eBay、Visa 等四家公司宣布退出 Libra

据新浪美股报道，eBay、Stripe、万事达（Mastercard）和 Visa等四家公司昨日宣布，将退出 Facebook的 Libra 加密货币项目。

在声明中，这些公司表示，他们尊重并看到了这个项目的潜力，但选择把重点放在其他方面。Stripe 公司的一名发言人在一份声明中表示，该公司 “支持旨在让世界各地的人们更容易接触到在线商务的项目”。这位发言人表示，Stripe 将 “在以后的阶段继续与 Libra 联盟合作”。

就在几日前，PayPal 也表示，它决定将放弃参与 Facebook 旗下加密货币 Libra 项目。PayPal 是首位退出 Libra 协会的成员。

美司法部将密切评估谷歌 26 亿美元收购 Looker 交易

据彭博社报道，知情人士透露，美国反垄断执法者已经开始对谷歌26 亿美元收购一家数据分析公司的计划进行深入审查。这进一步表明了美国政府对大型科技公司展开更加严格的审查。

谷歌于 6 月 6 日宣布，计划为该公司的云计算部门收购 Looker。Looker 提供的工具可让公司分析存储在云中的数据，该服务可与亚马逊和微软的产品竞争。一位知情人士透露，司法部的反垄断部门正在向谷歌和 Looker Data Sciences 索要更多有关该交易的信息，以定义这项合作的性质。

据彭博社报道，目前，谷歌、Looker 和司法部的代表拒绝置评。

消息称：iPhone 11 U1 是苹果自主设计的芯片 据 MacX 报道，对 iPhone 11 U1 芯片的分析证明，这是苹果自主设计的芯片。 此前，有人推测苹果 U1 芯片采用的是 Decawave 超宽带 DW1000 芯片，iFixit 表示，苹果 U1 芯片的设计与 DW1000 不同，但使用了相同的标准，所以会兼容使用 Decawave 芯片的第三方设备。iPhone 11 系列中集成 U1 芯片可以让隔空投送更准确，同时也是为了支持目前还没有发布的 Apple Tags 寻物防丢贴产品。