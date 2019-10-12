Uber 将收购拉美线上食品杂货配送公司 Cornershop
据新浪科技今日凌晨消息称，Uber 将收购 Cornershop 的多数股权，后者是一家服务于拉美市场的线上食品杂货配送公司。这是 Uber 为实现营收来源多样化而采取的最新举措。
Uber 发布新闻稿称，这项交易预计将在 2020 年初完成，目前 Cornershop 的管理层将继续领导这家公司，并向 Uber 拥有多数代表权的一个董事会汇报工作。这份新闻稿称，Cornershop 目前在智利、墨西哥、秘鲁和多伦多开展业务。
eBay、Visa 等四家公司宣布退出 Libra
据新浪美股报道，eBay、Stripe、万事达（Mastercard）和 Visa等四家公司昨日宣布，将退出 Facebook的 Libra 加密货币项目。
在声明中，这些公司表示，他们尊重并看到了这个项目的潜力，但选择把重点放在其他方面。Stripe 公司的一名发言人在一份声明中表示，该公司 “支持旨在让世界各地的人们更容易接触到在线商务的项目”。这位发言人表示，Stripe 将 “在以后的阶段继续与 Libra 联盟合作”。
就在几日前，PayPal 也表示，它决定将放弃参与 Facebook 旗下加密货币 Libra 项目。PayPal 是首位退出 Libra 协会的成员。
美司法部将密切评估谷歌 26 亿美元收购 Looker 交易
据彭博社报道，知情人士透露，美国反垄断执法者已经开始对谷歌26 亿美元收购一家数据分析公司的计划进行深入审查。这进一步表明了美国政府对大型科技公司展开更加严格的审查。
谷歌于 6 月 6 日宣布，计划为该公司的云计算部门收购 Looker。Looker 提供的工具可让公司分析存储在云中的数据，该服务可与亚马逊和微软的产品竞争。一位知情人士透露，司法部的反垄断部门正在向谷歌和 Looker Data Sciences 索要更多有关该交易的信息，以定义这项合作的性质。
据彭博社报道，目前，谷歌、Looker 和司法部的代表拒绝置评。
消息称：iPhone 11 U1 是苹果自主设计的芯片
据 MacX 报道，对 iPhone 11 U1 芯片的分析证明，这是苹果自主设计的芯片。
此前，有人推测苹果 U1 芯片采用的是 Decawave 超宽带 DW1000 芯片，iFixit 表示，苹果 U1 芯片的设计与 DW1000 不同，但使用了相同的标准，所以会兼容使用 Decawave 芯片的第三方设备。iPhone 11 系列中集成 U1 芯片可以让隔空投送更准确，同时也是为了支持目前还没有发布的 Apple Tags 寻物防丢贴产品。
谷歌第二总部最新计划：将扩大占地面积
据新浪科技报道，根据谷歌更新后的计划，该公司将扩大其加州圣何塞（San Jose）拟建第二总部的占地面积。
据谷歌在美国当地时间周四晚上公布的一份最新文件显示，该公司已经正式申请建设一个占地 80 英亩（约合 32 万平方米）的项目，这个项目包括最多 730 万平方英尺（约合 68 万平方米）的办公空间，相比之下今年 8 月的规划为 650 万平方英尺（约合 60 万平方米）。该公司还申请新建最多 5900 套住房，多于此前规划的 5000 套。
这项正式计划出台的背景是，谷歌需要为其迅速扩张的员工团队提供更多办公空间。