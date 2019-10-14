10 月 14 日消息，电子签名公司 e 签宝于日前完成新一轮融资，蚂蚁金服与戈壁创投成为新增投资方。

天眼查信息显示，9 月 30 日，e 签宝的运营主体——杭州天谷信息科技有限公司发生了工商变更，上海云鑫创业投资有限公司与上海戈壁企灵创业投资合伙企业（有限合伙）均成为了公司的新增投资方，上述两者实际上分别为蚂蚁金服和戈壁创投的投资实体。

据悉，此前，e 签宝分别于 2015 年获得由浙银绩优领投的 1000 万元 Pre-A 轮、2016 年 12 月获得东方富海领投的 4500 万元 A 轮融资以及在 2018 年 1 月宣布完成由前海梧桐领投，清控银杏跟投的 1.5 亿元 B1 轮融资。按官方前述口径，此次蚂蚁金服与戈壁创投的这一轮融资或实则为 B2 轮融资。

截至 2019 年 6 月，e 签宝已经服务超过 289 万家企业用户，包括阿里巴巴、百度、网易、360、华为等，个人用户突破 2.1 亿，累计签章量超 75 亿次，日均签署量超 2000 万次；此外，截至 2018 年 12 月，e 签宝共拥有 52 项著作权、16 项发明专利，承担 2 项国家级课题项目。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书