10 月 14 日消息，近日，快手与温暖中国社交电商消费扶贫行动组委会宣布将共同推进 “快手点亮百县” 计划，为全国一百个贫困县实施流量扶贫、电商扶贫、教育扶贫、产业扶贫、文旅扶贫 5 项赋能。

快手科技副总裁、扶贫办公室主任宋婷婷表示，目前已经有超过 1900 万人从快手平台获得了收入，有 500 多万人来自国家级贫困县。其中，国家级贫困县在快手卖货人数约 115 万人，年销售总额达到 193 亿。

此前，快手已于 2018 年 7 月启动幸福乡村带头人计划，在 6 个省份、12 个区县挑选了 20 名带头人，快手为其提供流量、品牌资源，通过带头人带动乡村产业发展。2018 年 9 月，快手还宣布启动 “5 亿流量” 行动，未来三年投入价值 5 亿元流量资源支持脱贫工作。截至 2018 年底，20 名带头人产业总值超过 1000 万元，带动逾 500 户贫困户增收。

基于这次 “点亮百县联盟”，快手将为贫困县优质农产品建立上行通道、帮助培训贫困县短视频社交电商产业、助力三农短视频创作者，推广贫困县产品、旅游品牌，解决贫困县面临的销售难、传播难、人才少等问题，助力推动贫困县向乡村振兴发展，包括为其提供流量支持和人才孵化通道。例如，在今年 9 月 20 日的 “快手点亮雷山，暨酸辣苦甘品雷山—乡村带货节” 活动中，快手已经运用了短视频、直播带货和现场培训等多种手段。雷山地方特色产品银球茶和鱼酱因此获得超过 2.5 亿次曝光，所销售产品 14 分钟售罄，并带动雷山县 2000 多贫困人口增收。