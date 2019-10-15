iRobot 在中国发布全新 Braava jet m6 擦地机器人。这款擦地机器人传承了 Roomba i7+ 扫地机器人的智能科技，也可以学习和记忆家居格局，自主优化每个房间以及全屋的清扫路径。

全新 ImprintTM 互联技术， iRobot Roomba i 系列及 9 系列扫地机器人和 Braava jet m6 擦地机器人可以相互通讯，仿照人工先扫、后擦的顺序自动进行协同清洁。

Braava jet m6 擦地机器人传承了 Roomba i7+ 扫地机器人的划时代智能科技，同样具备搭载了 vSLAM 的 iAdapt 3.0 智能导航技术，以及 ImprintTM 智能规划技术，因此可以学习、绘制和自动适应家居环境，智能优化每个房间以及全屋的清洁工作。

Braava jet m6 擦地机器人同样适合多房间和大户型的清洁，当机器人在清洁过程中发现电量不足时，会自动返回充电座进行充电，并在充电完成后回到先前停止工作的地方继续清洁，直到完成所有的清洁任务。

Braava jet m6 擦地机器人方形小巧的设计，让它可以轻松深入边角、家具下方等难以触及的区域进行清洁。不同于 Roomba 扫地机器人通过独特的边刷设计进行边角清洁，Braava jet m6 擦地机器人则是通过便于紧贴边缘的方形设计，深入家中的边角进行擦拭，不留死角。

Braava jet m6 擦地机器人配有一次性湿擦清洁垫与可水洗的干擦和湿擦清洁垫。若使用一次性清洁垫，用户则完全不需触碰任何脏污。Braava jet m6 完成清洁工作后，用户仅需将擦地机器人拎至垃圾桶的上方，按下清洁垫弹出按钮，清洁垫便会落入垃圾桶中。

Braava jet m6 擦地机器人将从 2019 年 10 月 15 日起，陆续在天猫、京东及线下门店预定及发售，官方建议零售价为人民币 3999 元。用户还可以额外购买一次性清洁垫或可水洗清洁垫。每盒一次性清洁垫包含 8 片清洁垫（4 片干擦清洁垫和 4 片湿擦清洁垫），售价为人民币 80 元。可水洗清洁垫有两种选择：一包含两片湿擦清洁垫，或一包含一片湿擦清洁垫加一片干擦清洁垫，售价均为人民币 99 元。