华为今天公布了 2019 年三季度经营业绩。截至 2019 年第三季度，华为实现销售收入 6108 亿人民币，同比增长 24.4%，净利润率达到 8.7%。

消费者业务方面，智能手机业务保持稳健增长，前三季度发货量超过 1.85 亿台，同比增长 26%；PC、平板、智能穿戴、智能音频等新业务获得高速增长。华为终端云服务（Huawei Mobile Services，HMS）生态已覆盖全球 170 多个国家和地区，全球注册开发者超过 107 万。

云业务方面，华为在今年第三季度首次发布了整体计算战略，推出全球最快 AI 训练集群 Atlas 900 和华为云昇腾 AI 集群服务、112 款基于鲲鹏和昇腾的新服务、工业智能体等创新产品，已有 300 万企业用户与开发者在华为云进行云端开发。

运营商业务方面，截至目前，华为已和全球运营商签定了 60 多个 5G 商用合同，40 多万个 5G Massive MIMO AAU 发往世界各地。光传输、数据通信、IT 等生产供应情况平稳增长。

企业业务面向整体企业市场，截至三季度，已有逾 700 个城市、228 家世界 500 强、58 家世界 100 强企业选择华为作为数字化转型的合作伙伴。

题图：豆腐/动点科技