现如今，我国已进入严格意义上的老龄化社会。根据国家统计局数据，2018 年我国 60 岁以上人口 24949 万人，占比 17.9%，高于联合国老龄化社会标准的 10%；65 岁以上人口 16658 万人，占比 11.9%，高于联合国标准的 7%。而根据《国家人口发展规划》的数据，预计到 2030 年，中国 60 岁以上人口将达到 3.6 亿，占到人口总数的四分之一。

可以预见的是，银发经济正孕育新的风口。根据前瞻经济学人数据，从 2010 年到 2018 年，我国养老产业的行业规模从 1.4 万亿元增长到 6.6 万亿元，增长幅度达 371.4%。预计 2030 年我国养老产业规模将达 22 万亿，替代房地产成为第一大消费产业。

前景广阔的银发经济市场吸引了众多创业者投入其中，华为出身的老将马浩便是其中一员。在华为消费电子相关部门工作 8 年后，马浩决定出来创业，在接下来的四年他与朋友联合创办在医疗器械方面的初创公司，积累了相关的行业经验。2018 年底，马浩开始思考如何开启全新的创业旅程，注意到养老行业在未来的前景，他决定把精力集中在智能养老设备领域。

经过长达数月的市场调研，马浩在今年 5 月正式成立了北京健康扬帆科技公司。在贴近市场的考察过程中，马浩发现我国的养老模式以居家为主，约 90% 的老人会选择居家养老，而社区养老方式和养老院等机构养老方式分别占 7% 和 3%。针对庞大的居家和社区养老市场，马浩团队研发出无线呼叫按钮、柔性传感床垫、小夜灯、老人健康监测 App 等产品，这些产品之间是联动的，形成一个智慧物联网。其中，无线呼叫按钮可随身携带或贴在卫生间、床边墙壁上，可利用按压发电而永久无需充电，在用户遇到紧急情况时可以通过手机 APP 发送求助信号给紧急联系人；柔性传感床垫能够通过压感收集用户的起床、呼吸率、心率状态等数据，监测老人睡眠时的健康状况；小夜灯则能与柔性传感床垫联动，在老人夜间起床的时候照亮房间，防止跌倒意外发生。

而监测老人健康的 APP 可以收集各个设备的数据，根据这些数据监测用户睡眠、起居等规律的异常并自动发出警示提醒，子女可以在关联的 APP 上远程查看父母的睡眠质量等健康状态。出现紧急情况的时候，APP 会自动拨打紧急联系人的电话，让老人及时得到救助。更重要的是，子女了解父母的健康状况，对父母的关心不再浮于表面，而有了更加详细科学的依据，与父母的沟通也更加顺畅。“健康监测 APP 其实更重要的作用是两代人的情感交互，这是老人的顶层需求。” 马浩认为健康扬帆其他产品满足的是老人的底层需求比如安全、健康、生活质量的需求，而健康监测 APP 则是满足老人顶层的精神需求。

根据从养老机构考察得到的经验，马浩认为老年人使用的设备需要具备零学习成本、无感的特点。老年人的学习成本高，加上生活习惯很难改变，对电子设备的适应过程需要较大成本，因此，健康扬帆的产品无需老人学习、充电、维护等操作，顺应老年人的生活习惯，让这些产品无感地融入到老人的生活中。

针对机构养老市场，健康扬帆设计了另外的智能系统产品，不仅能服务老人，还能帮助机构管理护工团队。柔性传感床垫能在老人起床时通知护工来协助老人，护工到达后需要按下特定的按钮来记录服务过程。在配备了摄像头的养老机构中，健康扬帆运用机器视觉和行为识别算法设计了监测护工服务质量的系统。 在养老机构考察的过程中，马浩发现老年人因为对自身隐私的看重，而不希望生活在装有摄像头的房间。针对这一需求，健康扬帆的监测系统能将摄像画面中的人像抽象成由点线构成的 “火柴人”，这一改变能确保在保护老年人隐私的情况下，让养老机构了解老人的基本情况，比如及时得知老人是否跌倒、护工的服务是否到位等。

接下来的计划中，马浩希望在健康监测 APP 中添加老人健康资讯，为老人提供健康知识服务。 另外，健康扬帆还将在 APP 中加入养老机构的资讯，帮助老人规划养老生活的同时，也为养老机构增加获客渠道，减少双方的信息不对称问题。“养老机构分很多类型，特定的养老机构接收的病人类型也不相同。” 马浩认为老年群体应该对机构养老有更加细分深入的了解。

在企业出海的大趋势中，马浩也计划将健康扬帆的产品推向美国市场。基于在华为工作期间在美国研究所的工作经历，马浩对美国市场和文化有较深入的了解，并将基于美国养老市场的特点对产品进行改进。譬如，美国两代之间的关系较为独立，健康监测 APP 的情感交互功能将被削弱，而会更多地针对老年人本身的需求。

据了解，目前健康扬帆已经获得启迪睿智 100 万元种子轮投资。