2019 年 10 月 16 日上午，新零售人工智能服务公司 “零眸智能” 与快消品企业太古可口可乐公司，在上海举行了战略合作协议签署发布会。双方的战略合作协议为期 5 年，涉及零眸智能领先的 AI 图像识别技术将全面进入太古可口可乐的零售渠道系统，实现更全面、快速、准确地完成超过百万个门店的零售场景分析报告，通过大数据形式，提升运营效果和销量。业界普遍认为零眸与太古可口可乐携手有望引爆快消品渠道数智管理的变革浪潮。

零眸智能成立于 2017 年 8 月, 是一家以创新技术为核心的零售终端管理赋能专家, 专注于零售场景, 通过机器视觉提供 “智能化解决方案” 的 AI 科技公司。零眸智能基于深度学习的最新研究成果针对零售场景做了大量的定制算法，在大型商超、便利店、传统渠道等场景的综合识别率可达 96% 以上。除了商品识别，零眸运用深度学习和传统机器视觉的方法，实现了对冰柜、货架等多元场景的自动识别，单模型可识别全门店几千 SKU。

太古可口可乐隶属于太古集团的饮料部门，其与可口可乐的合作始于 1965 年，目前是可口可乐公司全球第五大装瓶合作伙伴。太古可口可乐中国区总部与 2019 年 7 月在上海成立。太古可口可乐与零眸智能本着合作共赢的原则， 拟在人工智能数据采集以及数据应用、数字化新产品的研发等业务领域开展交流与合作-共用在市场上采集的零售场景数据；共同利用大数据进行研发、创造行业解决方案。双方还将联合成立项目合作小组，定期沟通交流，共同探索项目创新方案的研发，及商业应用，为人工智能在新零售场景的应用注入更多活力。