“投资人永远在快速学习，不断成长，因为永远会有新的东西在涌现，所以只能让自己不断的学习，保持对新事物的接触，不断跟关注的产业不同背景的人交流，再加上不停的思考和研究，才能胜任这项工作。 ” 百度风投的投资副总裁方鑫讲道。

这位年轻的投资人，虽看上去虽不够老成，但已有 8 年的投资经历。方鑫在北京大学读完硕士之后，先后任职于青云创投和⼴发证券，后来担任⼈⼈公司投资部副总监，投资或管理了 Sofi、雪球、FiscalNote、⼤账房等 20 余个中美⾦融技术、汽车、⼤数据、消费领域项⽬，在 2016 年加入百度风投（BV）。BV 是由百度发起、专业团队管理的独立风险投资机构，其出资人包括百度和其他优秀的产业、金融机构。BV 目前管理着 5 亿美元规模的三支美元和人民币基金，在北京和旧金山同步运营。

作为一家专注于 AI 的投资机构，BV 在用投资打造一个更高效的智能世界：更细颗粒度的感知、更精准的决策、更少的人力成本、更好的效率模型。目前他们已投资了近 100 家 AI 公司 — 从芯片到传感器，从人体数据采集到天基观测网，从智能工业到智能城市，探究 AI 背后的底层技术，也投资 AI 驱动的各种行业变革。

AI 行业在近期的褒贬不一，有人认为它估值过高，泡沫横溢。方鑫不否认这种说法，他认为人工智能领域确实存在估值的泡沫，或者是本身商业化的进展是与估值不匹配的，他觉得原因大部分是由于市场优秀的创业者资源是稀缺的，市场上的资金相对过剩，所以在抢夺优秀创业者的过程造成了行业的溢价。另外，对于风口上的公司的估值方式也应该多加考量，避免过度追求风口，哄抬市价。

那么如今的 AI 行业具体发展到什么阶段了呢？方鑫首先提到的是安防场景。“我觉得人工智能的发展最早是因为安防市场起来的，包括像商汤、旷视、云从、依图这 AI 行业 “四小龙”，他们主要的应用和发展都在安防这个领域。” 方鑫解释，首先安防带来的生命安全价值比起经济价值更容易被重视，政策也更容易偏向。接下来的行业发展将会是一个渐进的过程，比如现在出现的线上利用 AI 来做风控和征信的金融科技公司，还有数据基础比较好的行业像医疗零售工业等行业都是方鑫看好的蓝海市场。

在方鑫看来，在人工智能推进的过程中，面前有两座大山——数据和场景。数据上因为很多行业的数据基础没有打好，形成了数据孤岛。因此，百度风投也投资了一些数据处理和收集的早期公司，例如江行智能、Datepipeline 等。另一方面，一些做算法和技术成熟的工资对于行业的理解不够深刻，行业场景应用化难以推进。所以，在方鑫的投资标准中有两个单词 “konw” 和”how”：“他既得有懂得这种行业的 know，也得有懂算法和数据处理的 how，有比较强的经验和技术，同时再加上战略产品的定义能力，能够很好的把技术工程化，然后打动客户，抓到客户的需求，这样就是一个完美的组合了。”

对于战略产品的定义能力，方鑫解释说这需要看创始团队是否发明一套新的业务系统，一套基于 AI 技术的强决策应用系统，不同于传统产业的高效且必不可少，它需要有足够强的产品和技术能力，才能实现这样的目标。

方鑫透露，他们最近看好 AI 的三大方向：一是 AI 赋能的解决方案，呈现形式可能是硬件软件业务系统算法平台，再叠加卖给客户的解决方案。第二种是 A.I. 的技术变革，强运营的方式介入传统行业，大幅提升效率。他举例讲同盾科技用 AI 技术大幅提升了风控领域的效率。第三 AI 获得更多的数据感知，使交易更加复杂多维，可能会诞生出新的交易平台。

据了解，百度风投自 2016 年 9 月份创立以来，投资了 100 余家 AI 企业，其中有 CIDI、Flow++、云丁等等，相对于综合性基金，BV 的非常的专注与 AI 行业的投资。据介绍，BV 与工业、零售、医疗、城市领域的大量产业公司建立了合作关系，共同成立了智能创新实验室等平台。也创办了致力于 AI 时代创业者培养的专门机构，提供 AI 公司学习课程。同时 BV 发布了 100 PhD 计划，在全球高校精选 100 名优秀的博士生深度合作，打造与被投企业人才输送的闭环。