据澎湃新闻报道，10 月 17 日，微软全球资深副总裁、微软亚太研发集团主席兼微软亚洲研究院院长在 CNCC2019 大会首日做了题为 “智能简史” 的特邀报告。

洪小文认为，智慧与意识有关，而意识只有少数哺乳动物才拥有。“制造一个有意识的 AI 并没有很大的意思”，他认为，制造机器人的目标是让机器人不要有自我意识，完全听人类调度，100% 可控。

在报告中，洪小文介绍了人工智能（AI）以及人类智能（HI）的历史，阐述人工智能和人类智能是如何彼此交织并共同进化的。

他认为，人类之所以能够成为万物之灵长，决定性因素是人类拥有智能。在历史长河中，人类开发了各种工具与技术来帮助文明的演进和成长。计算机以及人工智能在这样的技术进化中扮演了重要的角色。

近期，人工智能已引发了众多关注和讨论。为了确保其被恰当运用，我们必须透彻理解技术能做什么和不能做什么。在开发人工智能的过程中，我们对于人类自身智能的定义和理解也在持续演进。

“人们对智能的态度是又期待又怕受伤害”，洪小文提到，早在 20 世纪 50 年代，计算机刚刚被发明不久，《时代》杂志就刊文探讨机器是否会把人类毁灭，而当时 “全世界的计算机可以用两只手来数，大概不超过 10 台”。

他表示，如果把 AI 或者人类智能看做一个金字塔，第一层是计算和记忆，往上是语音、视觉等感知能力，之后是认知，即了解、洞察、推理、计划的能力，最上层是创造。

“目前人工智能的现状是弱人工智能很强，强人工智能很弱。” 当前，AI 在计算和记忆、感知、认知等具体领域取得了一定成果，这主要体现在存储，语音、图像识别，阅读理解和自动翻译等领域，但 AI 还没有形成真正的创造力。至少目前为止，“讲到创造力，大家完全不用担心 AI，因为所有的 AI 都是人类创造出来的”。

洪小文认为，我们是第一代与 AI 一起生活的人类，“AI 是我们很忠实的仆人，说一就一，我们不希望它有意识。AI 好好地做我们让它做的事情，其实就是一个 AI+HI 非常和谐的社会”。