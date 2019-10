不久前有报道称,苹果代工厂商富士康的一家工厂已经开始在印度生产 iPhone XR,华尔街日报记者 Newley Purnell 的推文似乎进一步证实了这件事。

Purnell 在 Twitter 上发布的两幅图片中可以看到,他手上的 iPhone XR 包装盒印有 “Designed by Apple in California, Assembled in India”(由苹果公司在加州设计,在印度组装)。

其实早在今年 7 月就已经有相关的消息流出,当时的报道称,帮助苹果在全球第二大智能手机市场降低价格,刺激销量,印度生产的 iPhone XR 和 XS 预计将于八月上市销售。

总部位于加州库比蒂诺的苹果还通过另外一家代工企业纬创集团的印度子公司,在班加罗尔组装了成本较低的 iPhone SE、iPhone 6S 和 iPhone 7。