Google Pixel 4 的一个主要特性是用面部解锁取代了指纹解锁，不过这款新手机的人脸识别功能存在一个安全问题，即在闭着眼睛的时候也能完成解锁。Google 在发给 The Verge 的声明中承诺，将发布软件更新来解锁该问题，不过坏消息是，更新在未来几个月内才会推出。

与 iPhone 的 Face ID 类似，Pixel 4 的面部解锁也是利用红外投影仪和相机来创建和读取用户面部的准确深度图，这种方案的好处是他人无法利用照片或视频来骗过系统。

但苹果的方案要更进一步——勾选相关选项后，如果你没有注视 iPhone 屏幕，系统就不会进行解锁，哪怕脸是正对着屏幕的。相反，Pixel 4 并没有提供类似的保障措施。

Google 在声明中着重强调，尽管事实证明可以在闭眼情况下解锁手机，但该公司相信 “Pixel 4 面部解锁作为强大的生物识别技术可以满足安全性需求，并且可以用于付款和应用程序身份验证，包括银行 App。它可以抵御通过其他手段（例如面具）进行的无效解锁尝试。”

对于那些购买了 Pixel 4 的用户，Google 指出，如果担心有人可能会在机主闭着眼睛时拿起手机尝试解锁，可以激活需要使用 PIN 安全码、解锁图案或者密码进行解锁的安全功能。