阿里巴巴推出在线政务协同平台政务钉钉

在乌镇第六届世界互联网大会上，浙江省政府与阿里巴巴集团合作开发的政务钉钉正式发布。

据阿里巴巴方面介绍，政务钉钉是在线政务协同平台，它的应用软件整合了政务专属通讯录、千人千面的工作台、智能会议、移动办公等功能，从而改变了公务员传统的工作方式。此外，政务钉钉将采用高强度算法实施整库加密保护，确保数据安全。

中国银联发布全新支付产品 “刷脸付”

据界面新闻报道，第六届世界互联网大会上，中国银联联合多家机构共同发布全新智能支付产品 “刷脸付”。

银联表示，个人数据安全方面，在采集人脸特征时会 100% 获得用户授权，并将人脸信息与个人身份信息分散存储，且严格控制访问权限，保障信息安全；保障资金安全方面 ，支付时会采用活体检测技术，用户人脸识别并输入自定义支付口令后完成交易，另有风险赔付机制，为资金安全保驾护航。

华为已同步启动 6G 研究

华为心声社区日前发布任正非接受日本共同社的采访纪要。任正非表示，在 5G 上，由于投入早、投入力量大，华为暂时有些领先。华为也在同步启动研究 6G，但 6G 的使用可能要到十年以后。6G 网络的 “致密化” 程度将达到前所未有的水平，6G 基站将可同时接入数百个甚至数千个无线连接，其容量可达 5G 基站的 1000 倍。6G 通信技术最终将实现 “天地互联”。相关公司有意华股份、信维通信等。

互动视频行业标准将于年底推出，爱奇艺、腾讯视频、优酷和芒果 TV 参与制定

国家广播电视总局广播电视规划院专家刘文翰近日向 21 财经表示，互动视频行业标准正在制定中，目前进展顺利，预计年底将推出。在初期，爱奇艺、腾讯视频、优酷和芒果 TV 为参与单位。

“标准可能会涉及以下几个方面内容，一方面是互动视频本身相关术语的定义，会包括互动视频、互动视频播放器、互动视频制作平台等等一些相关术语，会有一个规范解释；第二个方面，是从技术层面上对于互动视频的制作流程给出一个建议和标准；第三个方面，会从互动视频的数据结构，数据格式上详细给出互动视频脚本的一些规范和规则。” 刘文翰表示。

Google 承诺为 Pixel 4 加强面部解锁功能的安全性

Google Pixel 4 的一个主要特性是用面部解锁取代了指纹解锁，不过这款新手机的人脸识别功能存在一个安全问题，即在闭着眼睛的时候也能完成解锁。Google 在发给 The Verge 的声明中承诺，将发布软件更新来解锁该问题，不过坏消息是，更新在未来几个月内才会推出。

Google 在声明中着重强调，尽管事实证明可以在闭眼情况下解锁手机，但该公司相信 “Pixel 4 面部解锁作为强大的生物识别技术可以满足安全性需求，并且可以用于付款和应用程序身份验证，包括银行 App。它可以抵御通过其他手段（例如面具）进行的无效解锁尝试。”

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