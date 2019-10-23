GoPro 不久前已经宣布推出全新的 GoPro HERO8 Black，以及 GoPro MAX，并试图让人们知道不止有极限运动场景才需要它。

GoPro HERO8 Black 的升级版 HyperSmooth 2.0 比 1.0 版本表现大幅提升，除了支持所有视频拍摄模式及帧率外，还大大改善了俯仰轴的稳定性。

新一代的 HERO8 比 HERO7 轻了 14%，内置的折叠接头使用户无需再额外携带外壳去连接其它配件之余，还大大改善了以往更换电池及配件所需的繁复步骤。镜头下方新增的加强版前置麦克风除了更有效降低风噪外，同时能让自拍时的人声更清晰。

GoPro MAX 则是一台集合拍摄传统 GoPro 视频和照片、全景影像功能及 Vlog 配置于一身的三合一设备。MAX 用户可自由切换拍摄镜头，除了开启双镜头拍摄全景画面外，还能交替使用前置及后置单镜头，如同转换成拥有超强稳定的 HERO 摄像机。

作为一台全景相机，与之前的 GoPro Fusion 相比，GoPro MAX 的体积变得更小，值得一提的是，现在你只需要一张存储卡就能拍摄，全景影像的拼接也能在这一台机器上完成，相当的方便。

GoPro MAX 提供 MAX HyperSmooth、MAX TimeWarp、MAX SuperView 三种拍摄功能，并号称能够提供比 HERO8 更稳定的拍摄效果。

GoPro MAX 机身上搭载六个麦克风，分别位于机身三个面，配合 GoPro app，你还能控制音频采集的方位，也能录制更具立体感的环绕音效。

除了控制 GoPro 设备外，GoPro app 早前已结合短视频剪辑工具 Quik 提供一站式手机剪辑功能。更新版 GoPro app 除了支持所有 Quik 的功能，还能编辑 GoPro 和手机拍摄素材。另外新增的多款滤镜及反复编辑功能，让用户能灵活玩转 QuikStory 视频。除此之外，GoPro app 现已支持 HERO8 Black 及 MAX 以 1080p 全分辨率直播。

GoPro MAX 售价 3998 元，MAX 将于 10 月 24 日起全球同步发售。中国地区用户可于天猫、京东及 GoPro 线下直营店购买。