据 SpaceNews 报道，SpaceX 表示，计划最早于 2020 年中期开始通过其 Starlink 计划向用户提供宽带网络服务。SpaceX 总裁兼首席运营官 Gwynne Shotwell 一场活动上表示，该公司还需要完成 6 到 8 次发射，每次需要发射 60 枚卫星。

Starlink 是 SpaceX 提出的卫星群计划，这些卫星将在地球低空轨道运行，并向地面发射互联网覆盖信号。SpaceX 已获得美国联邦通信委员会的许可，可以将近 12000 枚卫星送入轨道。就在上周，该公司向国际电信联盟（ITU）提交了频谱请求，以与另外 30000 枚 Starlink 卫星进行通信。这意味着该公司希望能够将大约 42000 枚卫星发射到轨道上。

SpaceX 发言人此前表示，“随着全球对快速可靠互联网需求的升级，特别是在未接入网络，网络成本过高或网络不可靠的地区，SpaceX 正在采取措施，拓展 Starlink 的网络总容量和数据密度，以满足用户预期需求的增长”。

到目前为止，SpaceX 在 5 月的一次发射中只发射了 60 枚 Starlink 卫星，其中 3 枚卫星在进入轨道后的某一时间失效。SpaceX 还把剩下的两枚卫星送离了轨道，以证明该公司有能力在必要时将其从太空中移出。其余的卫星自己提升到更高的高度，并且似乎正在运转。SpaceX 首席执行官 Elon Musk 周一晚通过 Starlink 网络发布了推文，他写道，“哇，它奏效了！”

不过在用户可以通过 Starlink 上网之前，SpaceX 还有许多工作要做。除了发射卫星，他们仍需要完成用户终端的开发——一种小型设备，用户将使用该设备从卫星接收宽带信号。据 SpaceNews 称，SpaceX 还需要弄清楚如何推出这项服务，而在某些国家和地区，用户将需要通过电信运营商进行注册，服务的价格也需要制定。