近日, 虎牙直播宣布: 推出 4K+60 帧+20M 超高清直播 “三件套”, 成为 S9 全球独家 4K+60 帧超分超高清直播平台。

据悉，英雄联盟官方推出的 S9 赛事视频源分辨率是 1080P, 而虎牙则通过技术创新, 依托其强大的 AI 超分辨处理能力和视频编码优化, 将视频分辨率显著提升到 4K; 以及通过高可靠、低延时的全球化分发网络将 20M 的超高码率码流传输给用户; 完成了从 1080P 到 4K 分辨率 60 帧、20M 实时视频转码直播。

虎牙此次提供的是广泛使用的 16:9 比例的 “3840×2160”4K 分辨率。在虎牙 4K 超分辨率下, 能提升到 829 万像素的高清晰画面, 远高于传统高清电视是 207 万像素的画面和传统数字影院里看到的是 221 万像素的画面。该项技术还具备超强的适配性, 无论是在 4K 屏幕, 还是手机的 2K 屏, 甚至 1080P 屏幕上, 游戏爱好者们都能够获取远超以往的极致观赛体验。只要用户使用虎牙观看 S9 赛事直播, 就能享受 “大片级” 的 4K 观看体验。

此次 S9 直播的视频帧率达到了 60 帧,4K+60 帧+20M 的组合显著提升了交互感和逼真感, 为用户带来更流畅更连贯的视听享受。