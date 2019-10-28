10 月 28 日，旷视推出整合公共安全、智慧交管、城市管理和智慧园区全局管理能力为一体的城市物联网操作系统。

据介绍，旷视城市物联网操作系统具备强大的连接中枢与资源中枢。面向下游海量的 IoT 设备集成了智能物联应用平台，可接入、协调各类物联网终端设备，是连接云端、移动端、边缘端的核心，和大数据业务落地的先决条件。在实际应用中，系统可接入不同厂商的各类物联网终端，并统一分发后台，以作为管理城市运行的数据基础。

除此之外，旷视城市物联网操作系统也联通了智能图像平台，处理实时产生并全局流转的各类数据，通过信息存储、跨网传输、上下级联，发挥产品连接协同、资源优化整合的作用，为上层应用平台提供低耦合、高效能的资源中枢。例如当交管或城管部门，需要调取回放违章或肇事记录，可通过智能图像平台从海量数据中快速、准确提取。

要实现城市级的 AI 技术应用，最需要解决的是行业中算法学习与训练成本高部署难的问题，因此旷视城市物联网操作系统的思路是将现成的算法能力固定到算法仓平台。依托于自研人工智能算法平台 Brain++，旷视汇集了一系列先进的算法模型并注入到城市物联网操作系统算法仓，以便结合特定场景需求快速打磨输出具有竞争力的工程化产品。