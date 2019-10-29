Google 母公司 Alphabet 发布了截至 9 月 30 日的 2019 财年第三季度财报。Alphabet 第三季度总营收为 404.99 亿美元，同比增长 20%；净利润为 70.68 亿美元，同比下滑 23%。

Alphabet 第三季度网站营收为 286.47 亿美元，高于去年同期的 240.54 亿美元；网络营收（Google 合作伙伴网站通过 AdSense 计划所产生的营收）为 52.69 亿美元，高于去年同期的 49.00 亿美元；广告营收（网站营收和网络营收）为 339.16 亿美元，高于去年同期的 289.54 亿美元；其他营收为 64.28 亿美元，高于去年同期的 46.40 亿美元。

Alphabet 旗下 Google 部门第三季度营收（由广告营收和其他营收组成）为 403.44 亿美元，高于去年同期的 335.94 亿美元；“Other Bets” 业务营收为 1.55 亿美元，高于去年同期的 1.46 亿美元。

Google 部门第三季度网站付费点击（包括与 Alphabet 在各个地区自有及运营的网站上广告相关的点击，以及来自于包括搜索、TrueView 等 YouTube 参与广告以及 Google 地图和 Google 财经等其他自有及运营网站的点击）次数与去年同期相比增长 18%，与上一季度相比增长 1%。

Alphabet 首席运营官 Ruth Porat 表示：“我们又一次交出了非常强劲的季度业务表现，营收达 405 亿美元，与 2018 年第三季度相比增长 20%，不计入汇率变动的影响为同比增长 22%。我们继续在人才和基础设施方面进行慎重的投资以支持自身增长，特别是在云和机器学习等比较新的领域。”

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