来自美国哥伦比亚大学创意机器实验室的 Hod Lipson，研发出自我建模的仿生群体 “粒子机器人”，这种机器人未来将可能拥有创造力和自主思考能力。

“一个真正的粒子机器人可能会由成千上百个粒子组成，即便其中 20% 的粒子坏掉，也仍然可以继续运作。”Hod Lipson 强调，“我们认为它带来的好处将会远远超过它的风险。”

11 月 2 日，在腾讯 WE 大会开始前，机器人研究权威专家 Hod Lipton 接受了动点科技等媒体的专访。

未来机器人会有自主意识吗？

“这件事情将在 10 年之后发生，还是 100 年之后发生，我也不知道。但是，我比较确信的是我们的孙辈所生活的世界里，机器将会有自我意识。” 对于机器人在未来会不会有自主意识的问题，Hod Lipson 给出了他的答案。

Hod Lipson 认为：“自主意识的机器人带来的好处将会远远超过它的风险，因此我们要追求发展这样一个技术，因为我们现在已经发展和运用了很多机器，而这些机器的数量将会越来越多，它们也会越来越复杂，总有一天人类将无法直接照顾这么多、这么复杂的机器人，我们要想办法让机器人自己来照顾自己。”

Hod Lipson 在研究中发现，机器人可以感知情绪，伪装情绪，但机器人能否真正的拥有清秀，拥有自我意识还是一个值得大家在现在以及未来需要不断探索的事情。

近期几乎所有机器人学的成果，都是通过模拟进行学习。而机器的模拟是由工程师创造出来的。关键在于，机器人能否自己获得自我模拟的能力。

科技向善该如何引领未来机器人？

“作为人类来说，我们开始意识到这样一种强大的自主意识会出现，我们肯定会想到必须要确保这些技术会用于好的事情、善的事情。”Hod Lipson 说。

在谈到科技向善如何引领未来机器人时，Hod Lipson 给出了他的答案。Hod Lipson 经常讲数据向善。他认为，把数据用于善的事情，这是所有人类都希望能做的事情，关键还在于怎么做到，如何确保技术总是以好的方式得到运用。

确保人工智能完全用于好的事情并不容易，因为这个技术非常易用，也不需要投入很多钱就能够用上。技术本身既可以被用来做好事，也可以被用来做坏事，关键在于人类文明和人类社会应该想怎么把它用于好的事情。

在 Hod Lipson 看来，他乐观地相信人类作为一个整体会做出正确的决定。