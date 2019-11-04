2019 年 10 月 31 日，职场社交平台 LinkedIn（领英）于北京首次举办了领英人才智能体验峰会（Talent Intelligence Experience）。

本次峰会上，领英进一步将 “人才智能” 延伸至企业人才管理的全过程，强调 “人才智能体验” 对企业数字化转型的战略意义。

领英中国征才事业部总经理王茜表示：“人才与人才战略的数字化转型，将是新时代抢占竞争制高点的应对与取胜之道。因此，以数据为驱动制定人力资源规划、最大化人力资本效能，才能将人才从成本变为资本。领英基于独有的全球海量数据及人工智能技术的应用，不断突破招聘边界，从征才到人才，深化人才智能体验，为企业提供数据驱动的全周期人才管理支持。”



￼领英中国征才事业部总经理王茜解读 “从征才到人才” 新战略

为何招不到数字化人才？

麦肯锡的一份研究数据表明，80% 以上的企业在过去五年内进行过数字化转型，但只有 16% 的企业能够在数字化转型过程中成功。

当企业向数字化转型迈出第一步时，所面临的最大障碍往往不是来自于技术或资金，而是没有足够的数字化人才可以支撑公司未来战略发展的需要。如何招募吸引高质量数字化人才，如何分析人才数据并转化成业务洞察，以及人力资源部门的组织能力是否适配，成为企业数字化转型的决胜关键。针对企业面临的数字化转型挑战，领英最新提出了 “突破招聘边界” 的战略方向，为中国市场打造 “人才管理数字化变革解决方案”，帮助企业实现一站式人才管理。

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在数字化转型为什么难以招到合适的人才时，领英中国征才事业部总经理 王茜分析了三点原因：

首先，奇货可居。导致他们不成功最重要的就是他们吸引不到市场上这么多数字化的人才，大家都需要数字化的人才，所有的公司无论你是一个传统的消费品公司，包括你是一个传统的制造公司，包括是我们传统金融行业的运营商，大家都去市场抢夺最好的数据科学家，最好的算法工程师，这样的 A 类人才在市场上奇货可居。

第二，企业缺乏数字化的组织。之前我们都讲 KPI 考核，现在其实目前 “90 后”“80 后” 大家已经过了生存的压力，大家有更多生活的需求，我怎么样通过内驱力激励我们是一个数字化的组织。

第三我们的领导有没有完成数字化？我们的领导口口声声说数字化，有多少用数字化支撑你的决策？我们现有的员工有没有完成数字化的转型？没有得到足够多的数字化的人才，我们怎么帮助现有的员工进行数字化的转型，这些都是导致数字化转型不成功的原因。

三步赋能企业人才管理的数字化转型

前瞻性地制定人才战略与规划是转型的第一步。

当面临公司选址、业务拓展方向研判及同业公司人才分析等一系列决策时，企业都需要精准的人才数据作为决策依据。

领英大数据洞察（LinkedIn Talent Insights）利用真实可靠的海量数据和分析技术，协助众多中国企业根据需求，自助获取实时的人才洞察。在技能方面，领英大数据洞察可以实时了解数字化人才的技术兴趣点，例如在人工智能领域，目前 AI 人才的数字化技术趋势为数字图像处理、神经网络与深度学习，这些信息将帮助企业提升数字化人才招聘的岗位和专业匹配度，指导人才发展策略。领英大数据洞察被领英视为十年间最成功的产品之一，已经帮助全球约 1500 家公司的人力资源管理者制定了清晰的人才战略。

第二，提高运作效率。数字化转型中的企业随着运作效率的极大提升，人才招聘的节奏和能效也随之增加，领英基于大数据洞察，融合招聘类工具和媒体类产品，助力企业吸引并招聘人才。

在流量为王的时代，企业在吸引和招聘人才过程中，需要让外部市场和人才知晓企业数字化变革与人才诉求，通过领英等职场社交平台传递企业文化价值与品牌形象，进一步提升招聘效率。在招聘环节，企业 HR 部门与业务部门沟通用人需求，以及企业招聘流程的整体优化，都需要与公司整体的运行效率相匹配。

第三，在吸引、招聘到优质人才后，企业人才管理进入持久战，如何激励员工，缩短管理层与员工沟通、反馈的周期，提高管理效率和员工绩效，也成为企业组织发展需要解决的问题。

2018 年，领英收购了专注提升员工敬业度的公司 Glint，将绩效管理和员工敬业度衡量整合于一个平台，最新产品和服务也即将引入中国市场，进一步扩充领英征才解决方案，使得新策略和产品服务形成闭环。与此同时，企业的数字化转型往往也带来企业内部人才结构的调整：原有岗位需求减少甚至消失，导致部分员工面临失业；而新兴岗位需求激增，形成企业人才缺口。

在人才结构性短缺的大背景下，只靠外部引进数字化人才是远远不够的，企业需要逐步构建自身的数字化人才发展体系，通过技术技能和可迁移技能培训，激发并发掘企业现有人才潜力，盘活企业人才库。