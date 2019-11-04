11 月 1 日，找靓机创始人兼 CEO 温言杰在 “二手的黄金时代” 媒体沟通会上表示：“二手消费浪潮的到来，即将改写中国电商的现有格局，由于下沉市场蹿红而被视为饱和的一线城市，仍旧存在巨大的消费蓝海。

找靓机创立于 2016 年，并在同年 9 月实现盈利，投入运营至今，累计下载用户超 7000 万，日活跃用户达 150 余万，年营收超过 50 亿元。

此前，找靓机曾获得青山资本、梅花创投、东方富海、贾静雯等三轮过亿元融资。

低价好货是二手电商的刚需诉求

根据电商智库电子商务研究中心此前发布的《2018 年度中国二手电商发展报告》。报告显示，截至 2017 年底，我国闲置物品交易规模达 5000 亿元，并以每年 30% 以上的速度增长，预计 2018 年交易规模将达 7000 亿元，其中 2017 年中国在线二手交易用户规模已达 0.76 亿人，增长率为 55.1%。

“可以说自出生开始，二手交易就与下沉市场不可分割。只是当时还没有这个概念。” 温言杰直言：“但是二手消费市场却不仅仅局限于下沉市场。”

根据找靓机此次公布的数据，其一二线城市用户达到 27%，下沉市场用户达到 73%。温言杰直言：“对于消费者而言，低价好货是刚需诉求，精品二手的出现恰好可以完美满足这一诉求。” 过去对于消费者而言，2000 元只能买一台相对普通的手机，但是找靓机却可以实现 2000 元购买 95 新大品牌旗舰手机，此时低价好物便会展现出相当巨大的诱惑力。

二手电商更像是丘陵战场

二手交易在中国已经存在很多年，最早发迹于中关村和华强北的小型交易商已经在互联网的浪潮中被彻底冲散。由于二手产品先天带有非标品的标签，存在无定价标准、无质量保障、无售后服务的 “三无” 乱象，信任无法保证是二手交易的主要痛点。

在温言杰看来，这也是二手电商与新品电商的明显区隔，相较于高度标准化的新品电商而言，二手电商更像是丘陵战场，而前者由于产品的标准化接近于一个平原战场。

在丘陵作战中，平原战场的模式优势不复存在，面对从供应链环节到销售环节的一个个不同山丘，想要在二手行业中突出重围，势必不能采用传统打法。

相较于有品牌背书的标准产品，非标类产品更需要平台背书，增加交易的信任。温言杰表示：“做二手就是做信任。”

为此，找靓机经过多次实践，建立了一套标准化体系和规范化流程，从供应源头开始就严格把关，每台手机都要经过 25 道外观检测、52 项功能检测、30 分钟真实场景使用、30 分钟大型游戏跑分测试、120 分钟耗电测试、500 张照片连拍等质检工序才能进入售卖环节，涵盖成色分级、整机清洁、电池容蓄等各个方面。

目前，找靓机 B2C 电商单月 GMV 超 4 亿元，注册用户数接近 4000 万, 加上周边业务，年营收突破 50 亿，营收增速年均高达 400%。根据国际知名调研公司 Sensor Tower 此前发布的报告中，找靓机在 2019 年 9 月全球电商 app 下载量排名中位列第六。

找靓机天使轮和 A 轮领投机构青山资本创始人张野表示，通过提供从售前、售中到售后一整套完整的解决方案，找靓机使原本被隐藏了的二手 3C 商品的购买需求规模化涌现出来。同时，通过在行业内不断深耕，找靓机整合了 3000 多家供应商，定制了一系列的供应链服务机制和体系，并且建立了通过工业化的优质内容运营高效触达用户的能力，不仅给产业迅速地带来了增量，也优化了二手 3C 供应链原有的复杂结构，在短短三年多的时间里，年营收从 0 做到了 50 亿，找靓机表现出了非常出色的成长性。