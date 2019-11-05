除了小米 CC9 Pro，小米今天还带来了小米手表。从外观上看，小米手表长得很像 Apple Watch（尤其是黑色版配花瓣壁纸那张宣传图，表冠也长得极其相似），而宣传图和介绍视频也颇具苹果官方的味道。

小米手表采用的是 1.78 英寸 AMOLED 方形屏（326ppi）、四曲面玻璃镜面、铝合金磨砂表框、陶瓷后盖与氟橡胶材质表带，表盘为 44mm。

小米手表搭载骁龙 3100 4G 处理器，支持独立 Wi-Fi 与蓝牙、多功能 NFC、GPS 和线性马达，并且搭载了独立扬声器，方便抬腕使用小爱同学。小米手表同时支持 eSIM，可独立接打电话和上网，三大运营商均支持。570mAh 电池让手表的续航能力长达 36 小时。

系统方面，小米手表运行 MIUI For Watch 系统，拥有超过 100 款表盘主题，全系支持微光模式，方便随时看时间。此外，手表还内置了 10 种运动监测功能，一并支持 FIRSTBEAT 欧洲赛级运动算法和 VO2max 最大摄氧量分析，也可以进行心率、睡眠监测。

小米手表还能够通过内置应用商店下载 App，目前支持 40 多款深度定制的应用，比如 QQ，可以在手表上独立聊天、发语音；Keep，可监测心率并调节休息时长；航旅纵横，刷手表二维码即可登机。

上市资讯方面，小米手表同样会在 11 月 11 日发售，价格是 1299 元，今天（11 月 5 日）下午 5 点开放预售。此外还有采用四曲面蓝宝石玻璃镜面、全抛光不锈钢表框与链式表带的小米手表尊享版，它的价格是 1999 元，预计 12 月中旬上市。