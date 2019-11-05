时隔 4 个月，小米今天发布了小米 CC9 的升级版机型 CC9 Pro，这款手机将于 11 月 11 日零点发售，很明显是冲着 “双十一” 去的。

官方之前也预告过，这款手机主打的是拍照，其配备了 5 颗镜头和 4 颗补光灯，镜头部分是 1.08 亿像素的主摄（定制 1/1.33″ 感光元件、OIS 光学防抖）+ 2000 万超广角（117 度）镜头 + 1200 万人像镜头（2 倍光学变焦）+ 超长焦镜头（10 倍混合光学变焦、OIS 光学防抖）+ 微距镜头（2-10cm），支持超级夜景。另外，标准版的主摄为 7P 镜片，而尊享版为 8P。自拍相机为 3200 万像素，支持弱光人像、AI 人像等模式。

小米 CC9 Pro 采用 6.47 英寸 OLED 双曲面屏幕，经过德国莱茵 TÜV 低蓝光认证，机身为所谓的全曲面设计。CC9 Pro 采用骁龙 730G 处理器，配有光学屏幕指纹、NFC，支持红外遥控，保留了耳机孔，并且获得了 Hi-Res Audio 认证。电池容量 5260mAh，全系标配 30W 快充，65 分钟即可从零充至满电状态。

发售信息方面，小米 CC9 Pro 有白、绿、黑三种颜色，6GB RAM + 128GB 存储空间、8 + 128 两个版本的价格分别是 2799 元、3099 元，尊享版只有 8 + 256 这一种版本，价格是 3499 元，将于 11 月 11 日开卖，现在已开启预定。