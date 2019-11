人们经常会听到这样一种观点,“日本公司由于坚持封闭式创新而失去了竞争力”。据统计,日本在 2018 年的内部专利申请量全球排名第一,但是在国际共同发明创造方面仅排名第 24 位,而且日本在企业创新的多项衡量指标上也得分较低,包括规避风险和创造力,以及批判性思维等。

本次 TechCrunch 国际创新峰会 2019 深圳站,我们邀请到大金空调常务董事稲塚徹、日本 jetro 广州代表处所长清水显司和日本武士孵化器副总裁成瀬功一探讨日本企业如何进行开放式创新。

日本开始重视国内外合作

“开放式创新(open innovation)” 一词最初进入公众视野,源自美国加州大学伯克利分校哈斯商学院加伍德公司创新中心主任亨利·切萨布鲁夫(Henry Chesbrough)教授于 2003 年出版的专著《开放式创新》(Open Innovation: The New Imperative for Creating And Profiting from Technology)。切萨布鲁夫对 “开放式创新” 作出如下定义:为了促进组织内部的创新,有意图且积极地活用内部和外部的技术及创意等资源的流动,其结果是增加将组织内创新扩展至组织外的市场机会。

清水显司认为现在日本的初创公司比较少,但是大企业的创新比较积极,现在大家一起把创新全球化。政府部门除了帮助大企业,也连接大企业,通过这样的连接来促进日本的创新。

成瀨功一表示,日本最近两年的大企业创新相比 5 年前活跃了很多,同时也在积极与海内外合作。日本武士孵化器主要包括针对性投资以及针对大企业的联合创新。除了中国以外,日本武士孵化器还在以色列、非洲等做全球联合创新。

稲塚徹认为日本在这两三年也不断的开放,大企业很早就开始进行全球性布局,同时也有自己的销售渠道。大金空调在中国生产大部分 2B 空调,该公司在亚洲及非洲地区都有创新事业。

看中中国的软硬件以及数字化优势

日本开放式创新白皮书显示:“日本国内由大企业等对风险型企业的并购件数在过去 5 年都呈增长趋势。2015 年并购件数较之 2014 年微增 5.3%,但与 2010 年相比却足足增加了 73.9%,由此可见近几年大企业对于风险型企业的收购件数增速迅猛。”

清水显司认为,深圳是具有硬件优势的企业,希望促进日本大企业与深圳的相关合作。

稲塚徹谈到,具有制造业优势的日本企业在数字化方面心有余而力不足,与数字化方面较强的中国合作能够做出更新、更好的产品。成瀨功一则更加希望结合中国的软件优势,需要更多财力、物力让日本的百年老店成就更大的市场。

日本研究费总额约为 18 万亿日元(2013 年度),承担方和使用方的大头均是民营企业。在约 12 万亿日元的企业研究费中,只有约 1000 亿日元的研究费从企业流向大学。此外,研究人才流动性整体偏低。

稲塚徹说,日本的创新环境相对有较多限制,更希望与中国国内企业产生合作。成瀨功一谈起日本的企业,表示日本大企业的技术和资源多数内部消化,所以刚开始就走向世界这一点相对困难。日本孵化器最近让大企业中有想法的年轻人在中国或其他地区更容易孵化来促进日本创新。