STEAM 教育起初名为 “STEM”，后来艺术（Arts）也被纳入其中，成为综合了科学、技术、工程、艺术、数学的素质教育，这种教育模式迅速席卷全球，当然也包括中国。11 月 11 日，在 TechCrunch 国际创新峰会 2019 深圳站主论坛上，我们邀请到童心制物（Makeblock）创始人 & CEO 王建军，与我们聊聊中国 STEAM 教育的现状。

根据王建军的描述，童心制物成立于 2012 年，目前公司拥有 500 多名员工，去年完成了 C 轮融资，估值达 25 亿。

谈到 STEAM 教育，人们往往会把它与传统教育进行比较，询问这个市场的规模有多大，或是用类比的方式计算，钢琴的市场有多大，艺术的市场有多大。不过王建军表示，他不太认可这样的推论，他认为 STEAM 教育是未来教育变革的方向，而非教育的一个小分支，国外的一些学校甚至将 STEAM 作为主要的教育形式。

不过王建军也表示，STEAM 并非抛弃传统学科所教的语数外，而是将这些学科更好地融合起来，还有跨学科的交叉融合，用更有趣的形式让孩子潜移默化的学到东西。现在比较流行的机器人、编程也只是 STEAM 教育中的一个小分支。

但发展教育也离不开政策和基础设施的配合，基础设施不完备同样会导致 STEAM 教育发展受到阻碍。对于这些阻碍，王建军表示，全球范围内，STEAM 教育的兴起在 2013 之后，中国则更晚一些，2015 年左右国家才有政策推动。

王建军进一步解释称， 对于 STEAM 教育来说，技术是非常重要的工具和手段，推动 STEAM 教育发展的先决条件是技术门槛的降低，这个门槛包括使用门槛和经济上的门槛。此前，技术很难应用到课堂和教育当中，2010 年是非常关键的时间节点，智能手机开始普及，推动硬件成本下降，硬件生态也更加丰富，这也让教育享受到好处。

王建军举例称，智能手机出现之前，蓝牙芯片的成本大约一两百，高昂的成本在教育中很难大规模应用。硬件的普及、智能硬件的潮流，推动了技术成熟，硬件成本下降，用户体验更好，伴随着计算能力的发达，学生和教育工作者才有机会运用这些技术到实际的学习当中。

对于政策方面，王建军表示，教育在任何一个国家都是国家层面的事情，政府的政策非常的重要。中国大约在 2015 年开始制定 STEAM 的政策，2015、2016、2017 年，是 STEAM 教育快速发展的时期。

王建军表示，他们在展开国内业务时会明显感觉到国家的市场空间有多大，政府有没有相应的政策推动这件事情。有些教职人员在接到领导通知时并不了解 STEAM 教育，但是有了经费，马上开始买东西。

对于成立童心制物的原因，王建军表示，很多人都有各种各样的想法，但受限于门槛非常高，所以大部分人的想法都仅仅停留在 “想法” 的阶段。他希望可以解决这个问题，帮助更多人实现自己的想法，简化过程，让大家更加专注于自己的创意，而不是非常烦琐的细节。

“最开始创业的时候，只是想从自己的需求出发，当我想把这件事情做成创业的时候，要考虑天花板有多高，可能最多把它做成小而美的事情，但是我不甘。我相信教育需要这样的东西，我觉得它是有价值的，能够解决一些实际的问题，同时希望惠及到大众的消费者。”

王建军介绍称，目前童心制物的产品非常全面。“所有其他同行做的产品，我们基本都有”，编程用的机器人、金属的搭建平台、很小的编程开发板、很昂贵的激光切割机等等。如果按照年龄层次分，幼儿园阶段用的编程机器人，一直到大学阶段要用非常高精度的电机、控制板等的解决物方案，童心制物的产品都有覆盖。

童心制物所有产品围绕 “创造” 这个核心，他们把创造分成机械、电子、软件三个领域，并提供 “足够广的解决方案”，而不只是 “给他 100 个零件，让他去拼”。

王建军表示，童心制物一直在扩大创造底层平台的边界，希望提供更多机械零件，提供更多样化的电子传感器，包括软件编程的手段。与此同时，也希望降低门槛，让使用、编程的门槛更低。

王建军还表示，除了硬件设备外，童心制物还需要进入内容领域，今年已经开始组建内部 STEAM 教育研究中心。在这方面，童心制物会自己做一部分，同时也有一些合作伙伴，基于他们提供的硬件和软件制作内容。他表示，对于一些机构来说，他们首先要的是内容，其次是硬件。

另一方面，发展内容对行业来说也至关重要，王建军表示，目前童心制物无法制作西班牙语、日语的教材，也不清楚当地的教育大纲，海外市场需要依赖合作伙伴。这对于一家中国公司来说，硬件也成为了优势。

对于等级考试制度，王建军也分享了他的观点，他认为很多 STEAM 创业者都希望让教育变得更好，虽然等级考试也并非完全糟糕，但是它也有很多问题。他认为中国家长非常焦虑，孩子也非常辛苦，“所有教育的竞争，最终归根到底都是对孩子时间的竞争，因为孩子每天只有这一点点的时间，所有的学科都想去争抢这样的时间。”

王建军认为，编程只是一个创意表达的工具，STEAM 的目的并非培养未来的工程师，未来不需要这么多的工程师，“STEAM 教育的核心在于创造，而不是把编程工具掌握得多么娴熟。这跟泥瓦匠一样，一个好的建筑设计师是在于能够设计非常好的建筑，而不是把砖头码得多整齐。”

王建军认为，” 分级 “无法起到它的作用，脱离 STEAM 教育的本质，K12 阶段的 STEAM，广度比深度更重要，这个阶段的孩子是带他去看各种各样的东西，接触各种各样的工具，没有这么多的时间深入到很深的领域。

对于童心制物的未来，王建军表示，他们接下来会同步在内容方面继续发展，通过内容给教学机构赋能，让更多教学机构用上更好的内容。