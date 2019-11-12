自从诞生起，互联网造车的议论不绝于耳，有人推崇认为这是未来趋势，有人戏谑称其为 PPT 造车，只闻其声不见其影。有一家企业不走情怀，也不靠华丽的 PPT，沉默发展三年之后，在 2017 年 10 月，率先实现量产。 在中国互联网造车新势力中，成为首家取得国家工信部产品公告并率先实现量产的互联网汽车公司。它就是以创始人名字命名的——小鹏汽车。

11 约 12 日，在 TechCrunch 国际创新峰会 2019 深圳站主论坛上，我们邀请到了小鹏汽车副董事长兼总裁顾宏地来跟我们分享小鹏汽车的 “快与慢” 之道。

“互联网思维”与传统车企的博弈

在加入小鹏汽车之前，顾宏地曾担任摩根大通亚太区投行主席，连续两年在中国跨境并购业务中名列前茅。去年三月份毅然决定投入互联网造车的浪潮中，担任小鹏汽车的副董事长兼总裁。顾宏地解释说，他坚信新能源智能汽车在未来的五到十年是百分之百发生的风口。另外出于对小鹏汽车创始团队的信任，对小鹏汽车打法和能力的认可，促使他做了转型这个决定。

由于创始团队的互联网基因，小鹏汽车从开始便将互联网思维充分发挥在新能源汽车的方方面面。例如在小鹏汽车第一款量产车 G3 中车顶的 360 度全景摄像头，通过用手机和中控屏来控制拍摄，可以记录沿途美好的风景，虽然牺牲了风阻系数，却形成了车辆独特的互联网风格。但这也引起了业界的质疑，传统汽车行业坚如磐石，互联网造车企业会不会在过于追求智能化科技化的体验感，而忽视了在安全性、续航能力和驾驶操控等基本要求？对此，顾宏地回应称，造车是需要基本功，而且不能有短板。“研、产、供、销、服” 每一块都需要足够的能力。短板都补足之后，一定要有一个长板，小鹏汽车把长板定位在智能无人驾驶，他认为这是未来 5—10 年的趋势，这也是未来小鹏汽车逐渐差异化和与众不同的途径。

机遇与挑战并存

根据商务部最新消息，2019 年 1-9 月新车销量 1837.1 万辆，同比下降 10.3%，由此判断汽车在中国的快速普及已经基本结束，新车市场进入低速增长的新常态。另一方面，我们也看到造车新势力的的销量在整体市场疲软的情况中仍保持 10%-15% 的增长。与此同时，政府对于新能源汽车的补贴在逐渐减少，这其中新能源汽车的看似迎来了市场的机遇，却又要面对政策的压力。

顾宏地认为，汽车市场平均每 20 年一次周期，国内正在经历正常的疲软时期，但新能源汽车的增长是非常可喜的事情，因为在以往的增长基本有政策扶持，但在补贴锐减的情况下，新能源汽车仍保持不错的增速，说明大众对于新能源汽车的接受度越来越高。未来通过教育和基础设施的完善，新能源汽车的普及率达到 10% 以上之后，便会迎来爆发的拐点。同时，未来两三年间，随着电池的降本，规模化的降本，到时候电动汽车的总成本和使用周期成本将会低于传统的燃油车。

前几年，由于新能源汽车的资本聚集和政策扶持，上百家互联网造车企业如雨后春笋般冒出，但如今能落地实现量产的造车企业屈指可数。一个公开的判断认为年销量达到 5 万到 10 万辆将是一个标准，只有达到这个标准的新造车企业才可能实现盈利。资料显示，截至 2019 年 9 月份，小鹏汽车 2018 年 6 月份量产以来已经销量超过 15000 辆。顾宏地介绍，在过去一段时间里，新造车的长尾慢慢消失，从 0—1 万量淘汰了大部分的企业。新能源汽车重要的是在注重量的基础上，能否取得消费者的信任，能否够做到自我造血和盈利。

说到自我造血的盈利能力，顾宏地提到，目前智能电动车市场上唯一成功的例子特斯拉。他说道，特斯拉今年预计会交付 36 万辆或近 40 万辆车，算是第一次新能源汽车靠销量实现盈利。对于新造车势力来说，毛利来自于成本把控、经营效率和科技溢价，如果做不到的话，只会变成低毛利的传统车企。特斯拉包括小鹏汽车等中国的新能源造车企业也在探索除了传统销售汽车模式之外，能否在科技和互联网领域上实现盈利。“如果把汽车变成新的终端，像手机一样可以提供很多个性化的服务，提供推送。可能在金融场景、消费场景、娱乐场景上有很多商业模式，虽然今天还不能实现，但当达到一定智能化的时候自然而然就会产生。” 顾宏地说道。

据介绍，小鹏汽车即将在明年发售的小鹏旗舰智能电动轿跑 P7 , 计划实现 L3 级自动驾驶功能的释放。这辆 “武装到牙齿 “的自动驾驶汽车能带给小鹏汽车什么机遇呢？顾宏地说，自动驾驶将来会完全颠覆我们对出行、生活、房地产的认知，颠覆很多行业。他介绍根据小鹏汽车的产品规划，L3 级自动驾驶可以实现让乘客大部分时间不用看路，可以依赖智能自动驾驶系统，但保留了方向盘可以让乘客随时接管，这在未来三到五年将成为主流。L3 之后将达到的 L4 级自动驾驶将不会安装方向盘，没办法掌管汽车，短期内可能难以实现，这也是小鹏汽车未来长远布局。

在最后，顾宏地跟我们透露：小鹏汽车最近将会公布新一轮数亿美金的融资。谈及上市计划，顾宏地说道：“新能源汽车的赛道上，资本非常重要，获取资本是我们企业非常关注的核心竞争点。上市是水到渠成的结果，而不是必须要哪个时间点上市就能上市的。”