成都九宽科技有限公司宣布已完成 1050 万天使轮融资，本轮融资由厦门硅谷火炬领投，该资金用于进行区块链算法研究和应用产品研发的同时，还重点会进行市场营销，提升整体产品体验和服务能力。

九宽科技致力于区块链领域相关技术，产品及解决方案的研究和应用，已经在区块链技术领域拥有多项国内领先的专利技术，业内首家在交易和传输层同时实现国密标准的区块链科技公司。是四川省内唯一一家首批通过国家网信办审核可以对社会提供区块链服务的科技公司，ToC 产品 “像素蜜蜂” 和 ToB 产品 9BaaS 位列国家网信办发布的首批区块链服务信息系统备案清单之中。

虽然区块链被认为是下一代颠覆式创新技术，应用场景可以延伸至数字金融、物联网、智能制造、供应链管理、数字资产交易等多个领域。但从目前国内外区块链技术应用的研究和发展现状来看，大多数的区块链项目还处于市场摸索和初期开发的阶段，且业务形态多面向 B 端客户的底层技术平台和架构优化。

九宽科技表示，类似于像素蜜蜂这类面向大众的区块链项目在市场上几乎没有。像素蜜蜂从对外开启试运营至今（10 月底），区块链的出块数量已经超过 1 千万，上链的用户交互历史记录已经超过 3 亿条。目前像素蜜蜂已经为 200 万余幅作品完成版权存证，仅入驻平台的职业摄影师和设计师就超过 5 万人。区块链技术在 2C 市场的应用罕见，主要源于一些技术瓶颈的难于突破。而像素蜜蜂主要在四个方面完成了区块链技术难点的攻克。

九宽科技研发了区块链底层服务平台 9BaaS（Blockchian as a Service），将繁琐复杂、学习曲线陡峭的区块链底层技术通过封装的 API 调用为不同行业用户场景提供区块链服务。同时，9BaaS 实现了在 Fabric 框架中的交易层和通信层全面支持国密标准：最新的 fabric、fabric-ca 和 golang 上支持国密；同时支持交易和传输 TLS；支持 go、java、Node.js sdk 及测试工具 Caliper。

九宽科技表示，目前 9BaaS 已经落地应用到大型央企攀钢集团的供应链金融系统，通过区块链不可篡改的特性为其系统提供更加可信的数据保障，帮助银行和保理机构在可靠的数据的基础上更加高效的进行贷款处理，解决中小企业融资难、融资贵、融资慢的问题。此系统于 2019 年 9 月上线，预计每年将为 50 到 100 亿人民币流水的攀钢供应链金融体系提供金融科技服务。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。