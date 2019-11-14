苹果昨晚发布了 16 英寸 MacBook Pro，该公司的全球市场高级副总裁 Phil Schiller 也出面接受采访，谈论了一下竞争对手的产品。

在接受 CNET 的采访中，Schiller 被问及关于 Google Chromebook 在教育领域逐渐抢占苹果的市场的问题，他给出了一个令人 “震惊” 的答案，他说， iPad 是 “让孩子学习的终极工具”，而使用 Chromebook 的学生是 “不会取得成功” 的。

Schiller 表示，Chromebook 之所以进入课堂，是因为它们是 “进行测验的廉价工具”，“如果你只想测试孩子，也许便宜的笔记本就可以。但是他们不会成功。”

在随后的推文中，他也暗示 iPad 能够帮助孩子更好地 “学习、探索和成长”，并不是只用来考试（明显针对 Chromebook）而已。

当然，这采访内容的公布正值苹果推出新笔记本电脑，Schiller 的发言或多或少会有市场营销的成分。

相比教育版 iPad，Chromebook 的价格要便宜不少，对于那些预算有限的美国学校来说，后者可以说是 “没得选的选择”。如果苹果未来想占领美国的大部分学校，那 iPad 在后续应该要做出更多改变才行，不光是价格。