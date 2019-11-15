维基百科（Wikipedia）联合创始人 Jimmy Wales 不久前低调推出社交网络服务 WT:Social，并宣称与标题党和误导性内容对抗。

WT:Social 网站首页非常简洁，整体色调以绿色和黑色为主，在首页的介绍中，这家网站也直截了当地提出现有社交网络中假新闻泛滥的问题，并承诺永远不会出售用户的数据。

WT:Social 将与维基百科完全分开，但会参考后者的运营方式，收入来源将依靠个人捐助，以确保隐私得到保护并提供无广告的社交网络服务。

在 WT:Social，用户可以分享各种新闻和话题，该网站同时也需要依靠用户识别滥用行为。与 Facebook、Twitter 不同的是，WT:Social 会将新闻链接放在首位，同时也希望加入按赞的功能，让用户推荐优质内容。

目前用户注册 WT:Social 时会先被列入等候名单，并且可以看到当前排在第几位，捐款可以跳过这一步，邀请好友加入可以 “更早访问” 网站。不过账号在登陆的状态下依然可以正常访问自己的资料，并且可以使用搜索功能。

据金融时报报道，Wales 表示，人们已经受够垃圾内容，而社交媒体企业的商业模式和依赖广告生存的业务存在问题，这使垃圾内容成为最大的赢家。