蔚来今日宣布奉玮将加入公司并担任首席财务官（CFO），该任命自 2019 年 11 月 18 日起生效。

蔚来创始人、首席执行官李斌表示：“我代表蔚来董事会和管理团队欢迎奉玮加入蔚来。他在财务和企业运营方面的丰富经验，以及在行业研究领域的骄人业绩，使他成为领导蔚来财务团队的绝佳人选。奉玮对汽车行业有着非常深的洞察，我相信，在我们继续朝着长期愿景迈进的过程中，奉玮将成为蔚来不可或缺的力量。”

奉玮拥有近 15 年的汽车行业金融及运营经验。在加入蔚来之前，奉玮曾担任中国国际金融股份（China International Capital Corporation）研究部董事总经理、汽车和零部件首席分析师。在加入中金公司之前，奉玮曾于 2010 至 2013 年，在光大证券（Everbright Securities）担任股票分析师。在此之前，奉玮还曾在采埃孚集团（ZF Group）供职 5 年以上。

蔚来此前宣布，公司前 CFO 谢东萤出于个人原因已递交辞呈，他已经于 10 月 30 日离职。此外，该公司财务副总裁汪东宁也公布了离职的消息，蔚来高级财务经理 Stanley Qu 接替汪东宁的职位。

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