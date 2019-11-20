从 iOS 10 开始，苹果允许用户删除一部分内置应用的图标，但也仅限于股票、指南针这些没什么实际作用的应用，Safari 等其他自带应用依然不能删除，并且不能被第三方应用替代。苹果这样的设计也引发外界对这家科技巨头的垄断质疑。

据 FrAndroid 报道，苹果正在捍卫 iOS 系统中自家应用程序的地位。

苹果公司负责法律事务的副总裁 Kyle Andeer 表示，苹果不会改变原有的立场和原则，并强调，Safari 浏览器和其他系统自带的应用程序是 iPhone 的基本组成部分，将它们替换会破坏 iPhone 的功能。

虽然苹果的操作系统在安全性和稳定性上表现较好，但和 Android 不同的是，iOS 系统中很多默认应用无法被替换为第三方应用。

譬如在 Android 系统上，你可以设置 Firefox、Brave、Vivaldi 这样的第三方浏览器作为默认浏览器，自带的 Chrome 可以永远被晾在一边，但在 iOS 上，你只能让 Safari 作为默认浏览器。虽然苹果允许你下载第三方浏览器，但它们也只能在一些特定 app 中偶尔作为一个 “选项” 出现，或者你可以选择手动复制链接后，进入这些第三方浏览器打开。

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