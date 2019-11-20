中国电商平台拼多多发布了截至 9 月 30 日的 2019 年第三季度财报。该季度拼多多总营收为人民币 75.139 亿元，与上年同期的人民币 33.724 亿相比增长 122.84%。归属于拼多多普通股股东的净亏损为人民币 23.350 亿元，而去年同期净亏损人民币 10.983 亿元。不按美国通用会计准则，归属于拼多多普通股股东的净亏损为人民币 16.604 亿元，去年同期净亏损人民币 6.189 亿元。

截至 2019 年 9 月 30 日，拼多多独立 app 平均月活跃用户 4.296 亿，较去年同期增长 1.979 亿，较上一季增长 6360 万。平台年活跃买家数达 5.363 亿，较去年同期净增 1.508 亿，较上一季度净增 5310 万，创上市以来最大单季增长。

财报显示，第三季度，拼多多实现营收 75.139 亿元，较去年同期的 33.724 亿元同比增长 122.84%。营收增长主要来源于平台在线营销技术服务收入的强劲增长。三季度，拼多多在线营销技术服务收入为 67.114 亿元，较去年同期的 29.741 亿元增长 126%。平台交易服务收入为 8.025 亿元，较去年同期的 3.983 亿元增长 101%。

第三季度，拼多多平台用于销售与市场推广费用为 69.088 亿元，较去年同期的 32.296 亿元增长 114%，较上季度的 61.037 亿元增加 8.051 亿元。

第三季度，平台的总经营费用为 84.726 亿元，去年同期为 38.672 亿元。其中，平台当季一般与行政费用上升至 4.366 亿元，较去年同期增长 43%。

第三季度，拼多多的研发费用进一步增长至 11.272 亿元，较去年同比增长 240%，平台研发费用占收入比达 15.0%。