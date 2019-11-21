YCombinator 新 CEO Geoff Ralston 已经在上任后决定撤回在中国的所有业务，YC 全球所有创业营活动都集中在美国运营。根据 “YCombinator 创业孵化器”微信公众号发布的消息，YC 中国 2019 年秋季创业营结营仪式上，陆奇表示，新成立的 “奇绩创坛加速器”（英文名：MiraclePlus）将接手 YC 中国的业务，并独立于 YC 进行完全本地化自主运营。

陆奇团队称，已经完成全面的准备工作，“奇绩创坛已经实施了独立的资本、独立的团队、独立的实体、独立的操作”。

今年 11 月 17 日，奇绩创坛举办了第一次 Demo Day 路演日活动，这是 YC 中国孵化的第一批公司，共有 22 家。陆奇团队透露在三天时间里，有超过三分之一的项目拿到了 TS（term sheet），所有项目的创始人手里都收到了上百位投资人的关注微信。

11 月 21 日，本届创业营的结营仪式在北京召开。在结营仪式上，陆奇表示，“路演日只是一个开始，奇绩创坛将长期陪伴支持创业营的每一个创业者。作为早期创业生态的新物种，奇绩创坛致力于打造中国更繁荣、更坚实、更技术驱动的创业生态。为了更好、更持久、更稳定地实现我们的使命，我们开启了一个全新的阶段——独立于 YC 进行完全本地化的自主运营。”

陆奇还宣布，奇绩创坛已经开启 2020 年春季创业营的招生。创业营的名字从 “YC 中国加速器” 改名为 “奇绩创坛加速器”。

YCombinator 去年 8 月宣布进入中国，作为在美国市场外展开业务的首个国家，中国是 YC 迈向全球化的第一步。陆奇出任 YC 中国创始人及首席执行官，并担任 YC 全球研究院（YC Research）院长。