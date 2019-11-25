华为今天推出了全新平板电脑产品，这款产品主打生产力。从外观上看，华为 MatePad Pro 长得比较像苹果 iPad Pro，但前者的屏占比更高，边框也更窄。华为的新平板采用 “微弧” 设计语言，中框为镁合金，天线也采用了隐身设计。

MatePad Pro 采用 10.8 英寸 2K QHD 16:10（2560 x 1600）屏幕，亮度可达 540nit，DCI-P3 电影级色域。声效方面配备四声道 &四扬声器音响系统，经由哈曼卡顿调音。相机方面，这款平板配备了 1300 万像素主相机，而前置相机存在于屏幕挖孔中，为 800 万像素。

MatePad Pro 搭载华为的旗舰芯片麒麟 990，配备 7250mAh 电池，支持双向无线充电（15W 正向、7.5W 反向）和 40W 超级快充（标配 20W 快充）。续航方面，本地视频 12 小时， 网页浏览 11.5 小时，综合办公 11 小时。

软件方面，MatePad Pro 也不意外地支持分屏，应用窗口比例可自定义调节，支持百余款应用。此外它还支持多屏协同，文件、视频等可双向拖拽传输，也可以在平板上接听/拨打电话。WPS 也在这款平板上首发带来智能排版幻灯片、思维导图、智能画笔和语音备注这 4 个功能。

配件的部分，华为为新款平板电脑带来了 M-Pencil 手写笔，它支持磁力吸附和无线充电。在熄屏状态下，笔尖轻点屏幕即可快速开启笔记应用进行速记。另外还有智能磁吸键盘（平板有电脑模式），可蓝牙快捷配对，同样支持无线充电。

华为 MatePad Pro 有贝母白、夜阑灰、青山黛、丹霞橙 4 种颜色可选，其中前两种为金属后壳，将于 12 月 12 日发售，Wi-Fi 版（6 +128）起售价为 3299 元，LTE 版（6 +128）3799 元起售；后两种颜色为素皮版，将于 12 月 25 日开卖，8 + 256 的 Wi-Fi 版售价是 4999 元，8 + 512 的 LTE 版要价 5999 元，这两个版本均包含手写笔和智能磁吸键盘。手写笔和键盘单独购买的话，价格分别是 499 元和 699 元。