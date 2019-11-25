除了平板电脑 MatePad Pro，华为今天还联手知名音响品牌帝瓦雷（Devialet）带来了智能音箱 Sound X。

Sound X 采用镀膜工艺、流光质感釉面表层，按键为触摸式设计。其搭载定制帝瓦雷双低音喇叭，总功率高达 60W，并采用了 SAM 低音增强技术。音箱采用了帝瓦雷 Push-Push 对称式振动平衡声学设计，而 6 个均匀分布的 8W 中高音喇叭，则是能带来 360 度环绕音。此外，基于空间智慧感知技术，音箱可以根据所处位置自动调节音效。

内置的 6 个隐藏式麦克风和抗干扰信号处理技术，让 Sound X 可以在五米内捕捉声音，并在唤醒时自动识别出人的方位，定向拾音，以启用语音助理小艺。说到智能助理，Sound X 可以控制智能家居产品，包括开关空调、调节灯光、遥控扫地机器人等。

值得一提的是，Sound X 是首个通过 Hi-Res 认证的智能音箱，它集合了华为音乐和酷狗音乐的音乐库，以及数十万首 Hi-Res 无损音源，还可以收听来自喜马拉雅、樊登读书会、蜻蜓 FM、贝瓦儿歌、口袋故事等平台的内容。

Sound X 也支持 “一碰传音”，将手机靠近音箱，即可接手手机正在播放的音乐及其他音频内容。将两台音箱成对组合，还可以开启双音箱立体声模式。

发售信息方面，华为 Sound X 单台价格是 1999 元，12 月 5 日发售。此外，华为也预告会在 12 月底推出售价 3888 元的立体声套装，套装包含两台 Sound X。