11 月 26 日消息，知乎启动职业故事大赛第一季，以 “讲述亲历故事，记录真实人生” 为主题，面向全网征集真实的职业故事。参赛作品经过初步筛选、用户投票、评委评选和真实性核查后，作者不仅可以获得最高 15 万元的奖金，还可以通过内容版权合作的形式，获得更多的作品呈现和商业收益。优秀创作者不仅有机会开设知乎盐选专栏，还可经过推介，获得更多的图书出版、影视剧包装的机会。

知乎是一个开放的综合性内容平台，有超过 2.2 亿用户分享自己的知识、经验和见解，沉淀了海量的优质内容。其中，许多职业故事，内容详实、细节丰富、情感真挚，以现场的高度还原，展现出不为人知的趣事轶闻，折射出职业背后的苦辣酸甜，往往能与读者产生共鸣，给人以震撼，送人以温暖。知乎认为，仍有海量类似的优质内容，尚停留在亲历者脑海，未能记录下来。知乎希望通过此次职业故事大赛，广泛挖掘用户创作潜力，积累更多优质作品，把精彩的职业故事讲给更多人听。

此次大赛征文从 11 月 26 日开始，持续到 2020 年 1 月 15 日结束，而后将进入评委审核环节。评委包括贾平凹、李敬泽、贾樟柯、陈晓楠、叶伟民、梁边妖等知名作家、导演以及新闻出版界人士。

作品建议在 3 千至 5 万字之间，可以是自己的职业故事，也可以记录身边人的职业故事。作品可以公开发表过，但必须未与其他机构签约。本次大赛倡导故事真实性，获奖作品须经真实性核查，如有问题将不予签约、颁奖。

除大赛设立的奖金外，知乎也将与优质创作者签约，为其开设知乎盐选专栏，还会联合腾讯视频、光线影业、开心麻花等影视机构，作家出版社、上海译文出版社、《人物》等出版机构和媒体，共同进行作品开发，为优秀作品打通影视包装、图书出版等丰富的传播渠道，为优质创作者提供更多收益机会。