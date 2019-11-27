芬兰阿尔托大学开设了一门免费在线课程，向未来的创业者传授创办公司的一些基本技能。该课程涵盖从基本术语到验证业务想法和提出市场策略的所有内容。

阿尔托大学教学副校长 Petri Suomala 表示：“学生有足够的灵感……我们想提供具体的操作方法。”

Suomala 表示，阿尔托大学对创业有兴趣的学生比例稳步上升，但其中许多人很难找到相关创业信息。英国最近的一项研究同样表明：超过一半的 Z 一代 (大致定义为 1996 年后出生的年轻人) 想成为企业家。

但学校和学院正努力赶上这样的发展速度。

Suomala 称：“很多现代创业的基本信息很难找到，要么分散在网上，要么在初创公司和科技圈内共享。我们希望通过开设这门课程，确保任何好主意不会因为缺乏基础知识而放弃。”

Suomala 补充说，该课程可以降低新公司成立的门槛，让更多的人获得创业机会。

Suomala 说：“在 21 世纪 20 年代，成功创业不应该取决于你认识谁。”

然而，这门课程是否会让那些不适合创业的人创办公司呢？Suomala 说，这门课程并不是要传播创业精神。

他说：“我们并没有传递一种消极的创业理念。我们想告诉大家的是，成功并不容易，想要走这条路，就要做好现实准备。”

像 Udemy 和 Coursera（选修）这样的课程提供了许多免费的创业信息，但 Suomala 希望阿尔托大学的课程能在北欧地区的学习中有所贡献，因为北欧地区合作和可持续性是突出的主题。课程材料包括芬兰游戏公司 Supercell 的首席执行官、诺基亚董事长以及快递公司 Wolt 的联合创始人等北欧科技行业领袖的见解。

许多创始人会认为创业精神不是可教的，而必须从经验中学习。不过，人们正在尝试一些新方法来教授新科技经济所需的一些技能。如，伦敦创始人学院今年年初推出了一个 “可替换 MBA” 项目，旨在培训管理人员如何管理快速增加的公司规模。

该课程材料由学生创办的创业加速器 Kiuas 和阿尔托大学的创业教育计划，早期投资方 Maki.vc 以及在线学习公司 Reaktor 共同整理而成。

翻译：夏慧

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