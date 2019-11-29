11 月 21 日，腾讯与猫眼联合发布了首份电影产业报告，中国已经成为全球第二大票房市场。《报告》数据显示，2018 年全国电影票房收入突破 600 亿元，相比上年前增长近 14 倍，成为全球第二大票房市场，电影行业迎来全新机遇。其中，2018 年电影购票线上化率达到 84.3%，电影的线上化、 观影过程的互动化和观影选择的多元化，成为线上观影的新消费风潮。

“每一部电影都是一个娱乐产品，《少年的你》能够成为爆款的前提是内容足够好。” 猫眼 CTO 陈清阳告诉动点科技。作为《少年的你》的主要发行方以及投资方之一，猫眼 CTO 陈清阳与动点科技聊了聊他对电影内容制作的看法以及在影视寒冬对于影视行业的影响。

我不认可现在行业处于寒冬期

“我并不认可现在行业处于一个寒冬期。越是寒冬时期，对有实力的公司来说，在业务稳定下，公司是一个会很好的调整状态。”

陈清阳表示：“今年国庆 7 天的票房接近 44 亿，同比涨了 130%。整个 10 月份是 160 多亿。从全年的票房大盘来讲，我们预估还有 6%—10% 左右的增长。今年的国庆档成为史上最强的国庆档。”

2019 年 6 月，猫眼与腾讯宣布成立 “腾猫联盟”，共同建立覆盖泛文娱行业服务的战略合作。7 月，发布新战略 “猫爪模型”，由票务、产品、数据、营销和资金五个平台组成，服务全文娱行业。8 月，猫眼发布中期财报实现首次盈利，经调整净利为 3.8 亿。同样也是在 8 月，猫眼宣布微信小程序用户用不到半年时间从 2 亿增长至突破 2.5 亿。

去年除夕成功上市的猫眼娱乐在 8 月 15 日发布了首份财报，从财报来看，猫眼娱乐的收入主要由在线娱乐票务服务、娱乐内容服务（涉及电影出品）、娱乐电商服务和广告服务及其他四个部分构成，分别在总营收中占比 54.6%、33.5%、4.0% 和 7.9%。据财报数据，截至 2019 年 6 月 30 日，猫眼娱乐营业总收入 19.84 亿，同比去年同期 18.95 亿增加 4.7%；经调整后的净利为 3.804 亿元人民币，净利润 2.574 亿元人民币。

在报告期内，猫眼娱乐参与出品了《来电疯响》、《白蛇：缘起》、《飞驰人生》、《熊出没·原始时代》、《反贪风暴 4》及《最好的我们》等电影。其中，《来电狂响》为元旦档票房冠军，《白蛇：缘起是投资回报率颇高的国产动画电影，《飞驰人生》是春节档票房前三，《反贪风暴 4》为清明档票房冠军。

正如陈清阳所说，整个文艺产业的核心是怎么生产好内容，把故事讲好，打动观众，让观众愿意买票进电影院化三四个小时看一部电影才是核心。

为用户提供核心价值

早年，喜剧片一统天下，但从去年开始《我不是药神》引发了全社会的热议和带来了社会变革，今年的流浪地球成为中国科幻的开创之作，《哪吒》是动漫的集大成者。TOP10 里面，国产片占了 9 部，这是最大的变化。用户对内容与质量有了更高要求。

在陈清阳看来：“对于用户来讲，通过一部电影得到了什么样的精神感受，引起什么样的共鸣，是一部好电影应该达到的标准，“

随着生活水平的提高，简单的爆米花喜剧片不能满足新一代的交流方式。正如陈清阳所说：“在未来的电影市场中，只有优质内容才能创造优质的票房和口碑。而优质内容对的关键在于把一个故事讲好。”

猫眼的初心是要为用户提供什么样的价值，围绕着初心，猫眼不断在做在线选座、做退改签，同时做影业宣发，助理猫眼的产业链。猫眼一直在坚定不移地做好两件事，服务好用户以及输入 B 端产业链。

5G 对于文娱产业的机会

谈及 5G 和人工智能对于文娱产业的影响，陈清阳认为，5G 和人工智能以及区块链会对我们的产业带来非常大的变化。比如虚拟偶像的诞生、全场景的视频化能力必然带来文娱内容生产和消费的根本变革。

猫眼一方面为用户提供充足内容，同时为内容生产者提供技术保证和产业链升级。猫眼作为用户和内容的连接者，无论是 5G 内容，还是 VR 内容，或者交互式内容，猫眼都会在它的产品变化上寻找到自己的定位。

TechCrunch2019 深圳国际创新峰会上，陈清阳表示：“2020 年，我们希望能够在票务平台之外，其他的 4 大平台能力能够构建出更广阔的平台，去跳跃我们现有的电影和演出能力，去构筑我们的增长曲线，这是猫眼在 2020 一直希望能够取得突破的地方。”