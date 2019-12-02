近年来，自动驾驶市场持续引领风骚，热度不减。一方面，这项技术的确承载了人类对于酷炫未来的幻想，另一方面，我们也的确看到了些许落地成果，至少证明这件事并非虚无缥缈。

根据高工智能产业研究院（GGAI）的监测，2018 年乘用车新车中 L1 级别自动驾驶的渗透率约 14%，L2 级别约 5%，合计 19%。此外，中国工程院院士、中国人工智能学会理事长李德毅也曾在报道中表示，从 1984 年~2018 年，自动驾驶汽车已经走过了 0~1 的阶段，即科研探索期。但直到 2025 年前，自动驾驶都将处于产品孵化期，完成从 1~10 的过程，届时预计无人驾驶汽车的规模能达到万辆级别。这些信息都足以为整个行业的发展提供动力。

而共同助力这个行业发展的除了那些跑在技术研发前沿的科技公司，默默深耕落地，让无人车在路上跑起来的从业者也尤为重要。新石器则是后者。

新石器致力于用无人车重构智慧城市物流基础设施，凭借十余年打造物流行业智能硬件经验，融合车规级产品化能力，以 L4 级无人车为载体，借车联网之力，创造出智能时代的新物种。据悉，新石器已在全球率先完成 L4 级无人车产品商业化落地和规模化交付。旗下拥有四个产品类型：零售型，快递型，运输型，安防型。

“我们不是一个科学家的团队，这不是在实验室做算法的研发，而是做产品的研发。” 新石器联合创始人兼 COO 颉晶华在对公司进行介绍的时候这样表示。事实上，以前新石器主要是研发物流行业智能硬件，所以遇见每一个技术的红利，其都会去考虑把它演变成产品。“当时，我们看到了当时物流的几大问题：规模越来越大、效率相对来说比较低、安全隐患非常大。所以，希望用自动驾驶技术结合智能硬件以及移动互联网技术，做一个产品出来，成为物流行业颠覆性的生产工具。” 他补充介绍道。

融合了三大技术，即自动驾驶、移动互联网、车联网，做到技术整合以及融合性产品的开发也是新石器的一大显著特点。“市场上，几乎没有一家公司是把这三个技术融合在一起来做的，这也是我们的能够快速落地的核心竞争力。” 颉晶华说。

关于无人车的设计，颉晶华介绍，其核心的理念则是 “我们的车不需要人”。这个设计理念也去动力产品研发方面的创新。首先，新石器提出了智能货箱模块化的概念，在不同的应用场景里，其实只需要换货箱，不需要整个产品全部都换。此外，基于最大化解放人力的理论，新石器在做交互功能设计的时候，也是运用了很多在消费级市场已经运用得很成熟的技术，如人脸识别、骨骼识别等，以保证真正做到 “减少手的使用”。

与大部分自动驾驶企业相比，新石器最大的特点之一则是在落地方面有很快的速度优势。据颉晶华透露，从 2018 年 7 月到现在，总共交付车里达到 200 辆车，其中包括了给菜鸟、美团、百度等企业提供的产品。在城市布局方面，目前产品已经走向了北京、深圳、广州、西安、武汉等城市。“我们目前主要的业务有 80% 都是面向零售业，如 5A 级景区等。” 颉晶华补充表示，目前，产品也在国外获得了比较乐观的订单量。除了在瑞士等地已经有无人车跑起来，今年 9 月，其还与阿拉伯地区首家 B2C 电子商务平台中东电商黑马签署了战略合作协议订购 5,000 辆无人驾驶汽车。

谈及落地的经验，颉晶华也分享了自己对于自动驾驶行业的思考。他认为，产品落地规模化的关键是：深入行业。“可能有很多的科学家都想用自动驾驶做出产品，但是他们有可能不了解行业，不知道市场到底需要什么，所以只能一点点地摸着往前走。但是如果碰到一个坑，他们觉得这个行业好像不太适合自动驾驶，可能就转到另外一个行业了。” 他说。此外，除了有深刻的行业认识以外，他认为，融合多种技术做成产品也是重中之中。他表示，真正的产品无论是面向 C 端或者 B 端必须要产品化，而融合多种成熟的技术不仅可以共同作用于复杂的问题，也可以推动产品真正意义上快速落地。

“绝大部分的新的技术红利都是先应用于行业内的，需要在某一个行业里面做出效率来，然后验证它的安全性和可靠性，再推到消费级市场。” 他表示，就像现在，你在公园里面看到一个自己行走的无人车，可能会惊叹 “这是黑科技”，但如果你在高速路上看到一个无人车你会想到这个车是不是坏掉了。“除了政策资源供应链以外，其实我觉得大众的认知也是一个需要教育的一个点。” 对于整个自动驾驶市场的发展，颉晶华分享了自己的看法。