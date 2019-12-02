科技巨头一出手，便知市场潜力有没有。

这个规律适用于大部分科技产品的市场发展。所以，当苹果推出可穿戴设备 AppleWatch 和健康数据平台 HealthKit，谷歌重磅打造 GoogleFit 时，一个信号不胫而走：智能可穿戴市场大有可为。

智能可穿戴设备通过 AI、大数据、云计算、物联网等技术的应用，可实时采集大量用户健康数据信息和行为习惯，其分为医疗级和非医疗级产品。简单来说，该类产品是了解用户健康的一个入口，也是现代个性化健康服务的一个重要载体。随着经济和意识的变化，人们对于医疗健康的需求已经从 “治病” 转变为 “治未病”，另一方面，如马斯洛需求层次理论一样，用户和消费者心理正在从不断升级，个性化的需求和对效率的需求凸显。

这些因素共同孕育了适应智能可穿戴产品发展的土壤。此外，数据也证实了这一观点：据 IDTechEx 的最新报告《2019-2029 可穿戴技术预测》显示，2019 年全球可穿戴技术产品市场的规模将超过 500 亿美元。

市场如此乐观，但是实际上的产品表现却并没有像理想情况一样顺利。当玩家蜂拥而上时，很容易形成一定的泡沫。此外，智能硬件的创新创业并非 “轻资产”，试错成本相对较高。那么，如何更加直接准确地认准用户、需求及设计产品，并且保证用户粘性，以免走太多弯路？在 2019 广州天英汇国际创新创业大赛中，动点科技和来自海外的三家智能可穿戴创新企业，聊了聊他们的实践经验。

Articulate Labs：为精准的用户提供有用的产品

Articulate Labs 主要致力于开发医疗可穿戴设备，通过电刺激肌肉增加患者的日常肌肉使用率，从而加快关节的康复速度，通过利用日常活动来积极对抗慢性病或手术相关的肌肉萎缩。在保证效果的同时，该公司希望使用户在时间和金钱成本方面的支出降低，目前主要市场是在美国。

该公司的主要产品是 KneeStim, 该产品可通过在日常运动中向四头肌肌肉组织智能应用神经肌肉电刺激（NMES）来帮助膝盖康复。KneeStim 使用运动跟踪硬件，患者输入和机载操作系统来根据不同用户的步态调整刺激模式。以这种方式进行个性化治疗可以使肌肉刺激与常规的体育锻炼相结合，从而提供力量和康复训练。

该公司的联合创始人 8 首席执行官 Josh Rabinowitz 表示，目前美国有数百万人为了膝盖康复而忧虑，他们需要在忙碌的生活中抽取有限的时间用于康复训练。而 KneeStim 则希望发挥移动，个性化康复和运动跟踪数据的特点，帮助他们提高效率和增加效果。

显然，KneeStim 是一类有明确受众，且受众有刚需的产品，一般来说在用户粘性方面遇到的困难不会很严重。但是 Josh Rabinowitz 表示，做产品设计的时候，也有考虑这个问题。“如果没人愿意佩戴设备，我们做什么都没用。首先，我们确保设备尽可能轻巧，并尽可能地贴合身体，减小使用的不适感。此外，我们也开发了应用程序，以便与患者和康复机构等进行交互以提供合规性和进度反馈。” 他表示，通过后续数据的使用，医生或医疗机构可以联系终端用户，提醒他们起床，运动、康复训练，同时更积极地对运动范围和步速增加给予指导反馈。这会鼓励病人继续使用产品。

Kinexcs：针对不同市场，具体问题具体分析

来自新加坡的 Kinexcs，为整形外科行业建造可穿戴设备和分析平台，其第一个产品是 KIMIA，为膝关节手术患者提供的术后（如膝关节置换手术和膝盖前交叉韧带手术）可穿戴高精准度设备。该设备与临床医生用于监测患者康复情况并提供反馈，采取个性化外科决策（例如外科移植类型）以及管理风险的分析平台相结合。此外，结合传感器技术和软件平台，可跟踪、指导和监控患者整个（术前、术中和术后）护理过程。简单来说，这是一个可穿戴产品+数据分析平台+远程医疗的综合服务体系。

一般来说，患者的康复是一个漫长又痛苦的过程，信息也不畅通，Kinexcs 则把康复完全可视化，数据化。让患者在康复的过程中，所有的生理信息都能及时的捕捉到传给病人和医生，对于医生来讲，可帮助高效地完成工作。

该公司的目标市场包括新加坡，东南亚、大洋洲、澳大利亚、新西兰等康复医疗市场成熟的地方。此外，也面向中国用户提供服务，不过会根据中国用户的心理做一些产品相关的改变。据其负责人介绍，不同的市场，用户的需求很不一样。如发达国家的康复体系建立完全以后，有更可靠的医疗保险机制，整个付费机制和康复疗程都会有一系列的配套的使用方法。而在中国，更多的是针对病人个人，他们有自身监测病程恢复的需求。

中国拥有庞大的市场潜力，这也吸引了大量的国外创新企业。但是就中国的医疗环境而言，较复杂，而且和许多发达国家的现状不同。这也成为许多 “进口” 企业水土不服的原因。显然，针对不同的市场，还需具体问题具体分析。

H2L：将数据转化为用户利益

现代人的问题在于 “我很忙，找不到时间在健身房锻炼身体”，而来自日本的 H2L 则想要解决这一问题。其开发了一款可穿戴式的运动手环及配套的 AI 健身教练，这套设备能实时监测你的运动姿势和肌肉表现，通过软件来量化你的每次健身行为，为你提供专业而富有价值的健身建议。产品上市 2 周以来就收获 154 名活跃用户，累积了超过 450 份数据集。

“我们主要就是把人类身体的运动数据化，做成一个网络，然后分享。” 该团队的负责人介绍，其产品中包含的智能手环主要有两种技术功能，一是通过传感器读懂肌肉的运动，包括动作、力度等等。二是输出一种电流技术刺激身体肌肉移动。而 AI APP 则可以告诉你，每天应该做多少个什么样的运动，并指导你用正确的姿势去做。

据悉，该产品已经在日本推广，团队正在计划将其推向中国市场。“我们希望解决 996 工作模式带来的健康隐患。” 该公司的负责人表示，在中国，希望先把 APP 去展示给别人看，再去了解中国一般的人对健身有什么看法。“中国可能没有很深的健身文化，所以不可以直接带过来，所以要发现一下在中国做健身的人士，什么会令到他们坚持、自律地健身？” 他说。

其实，针对吸引用户持续健身，H2L 已经有了比较有趣的解决方案。据悉，其手环不仅可以记录健身细节，还通过和第三方平台合作，推出鼓励策略。比如说你一个星期达到了健身目标的话，就可以在美团拿了一个很健康的、适合你的食物菜单。

智能硬件的一个未来或者本质则是数据服务，这也是后续差异化竞争的点。显然，有了更加仔细的数据之后，需要转化成用户的利益，才能有完整流畅的产品设计。