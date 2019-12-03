此前有传闻称，苹果将推出搭载 Mini-LED 屏幕的 iPad 和 MacBook。现在，知名分析师郭明錤给出了这些产品的预计推出日期。

根据郭明錤之前发布的预测报告，苹果最快将在 2020 年第四季度至 2021 年一到二季度分别推出配备 Mini LED 显示屏的 iPad 与 MacBook。而最新报告显示，苹果会提前发布上述产品，最早会在明年年底推出采用 Mini-LED 显示屏的 iPad Pro 和 16 英寸 MacBook Pro。

郭明錤表示，新 iPad Pro 将在 2020 年第三季度推出，它将搭载更新的 A14X 处理器（依照常规，应该是 2020 款 iPhone 处理器的 iPad 加强版本）。MacBook Pro 则会在第四季度晚些时候推出，类似于已有 16 英寸 MacBook Pro 的发布时间点。此外，他还预计，苹果将在未来两到三年内推出更多采用 Mini-LED 屏的硬件产品。

按照郭明錤的讲法，苹果对 Mini-LED 面板很感兴趣，特别是针对其 OLED 大型设备，因为 Mini-LED 具有与 OLED 相似的优势，例如广色域、高对比度和动态范围，且没有 OLED 屏幕的烧屏现象，即屏幕某处长时间显示静态元素（如状态栏），会导致屏幕受损。