消息称华为内部正讨论前员工被起诉敲诈勒索一事，法务正处理中

华为前员工离职后被起诉敲诈勒索一事继续发酵，据新浪科技消息，华为相关人士称，目前内部正在开会讨论此事，法务已在处理中。

根据此前报道，华为前员工李洪元在 2018 年 1 月离职，与华为协商 30 万元的 2N 裁员赔偿，不过执行 HR 用私人账户将赔偿补贴转入其账户，并随后起诉李洪元敲诈勒索罪。李洪元因此被关押 251 天，后因 “犯罪事实不清、证据不足” 被释放。

知乎社区上此前曝光关于李洪元裁决书的帖子已经被删除。

华为：支持李洪元用法律武器维护自己的权益

针对华为前员工离职后被起诉敲诈勒索一事，华为日前回应称：“华为有权利，也有义务，并基于事实对于涉嫌违法的行为向司法机关举报。我们尊重司法机关，包括公安、检察院和法院的决定。如果李洪元认为他的权益受到了损害，我们支持他运用法律武器维护自己的权益，包括起诉华为。这也体现了法律面前人人平等的法治精神。”

提前入场，小米将于 12 月 9 日在日本举办首场发布会

小米 12 月 2 日在 Twitter 发文称，其将于 12 月 9 日进入日本市场，并举办首场发布会。不过目前尚不清楚小米即将发布哪些针对日本市场的产品。

今年 11 月初，日本经济新闻报道称，小米将在 2020 年进入日本市场。在微博上，小米手机产品市场总监臧智渊转发相关报道，并确认了这一消息。

据报道，小米公司高级副总裁王翔 11 月 4 日宣布了进入日本市场的消息，并且会在不久后成立日本子公司。起初将通过线上渠道独立销售，不过王翔表示，小米也有与电信公司合作销售的意向，但没有透露具体的公司名称。

海南区块链试验区将发布 “链上海南” 计划

据海南日报消息，“链上海南” 计划将于 12 月 4 日首次对外发布。

“链上海南” 计划是以赋能海南自贸区自贸港建设，构筑安全可信数字治理与监管服务体系为主要目标，致力以科技创新驱动制度和产业创新，能够在保护数据安全的前提下，实现数据跨区域、跨主体高效流动。与政务融合，可实现审批后置和全流程穿透式监管; 与产业融合，可激活数据价值，释放巨大的产业动能。

海南一直积极拥抱区块链。2018 年 10 月 8 日，海南自贸区（港）区块链试验区在海南生态软件园设立，牛津海南区块链研究院在海南自贸区、自由港成立。此外，海南百度区块链实验室也已落户海南自贸区（港）区块链试验区。

Facebook 应新加坡政府要求将虚假帖文标记为假新闻

因一篇帖文含有关于选举操控与告密者的内容，Facebook 被新加坡政府强制要求在帖文下标记 “虚假新闻” 标签。

这篇帖文来自 States Times Review 的编辑 Alex Tan，内容被新加坡政府认定为 “虚假” 以及具有 “诽谤性”。在标签中，Facebook 表示 “法律上必须告诉你新加坡政府认定此帖子包含虚假信息”。只有身处新加坡的用户才能看到此标签。

Facebook 在一份声明中表示，其已按照 “假新闻” 法的要求使用了该标签。根据 Facebook 的透明度报告，该公司经常阻止被政府认定为违反当地法律的内容，在截至今年 6 月的过往一年中，全球有近 18000 起相关案件。