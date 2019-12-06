据联合国预测，由于全球人口的增长，人类所消耗的蛋白质可能将比当下多出 50%。而自 1961 年以来，为了满足人类对蛋白质不断增长的需求，畜牧业的产量已增长了四到五倍，而全世界 1400 万平方公里的农业用地中有 45％已用于牲畜饲料的生产。 加上气候变化等因素的综合作用，未来的蛋白质食物生产将会面临挑战。

在这一背景下，以植物为基础的蛋白食品成为近年来食品市场增长最快的品类之一，比如大豆产品产量的快速增长。不过，基于植物的蛋白质食品供应增加了对陆生作物耕种的压力，而随着人口增长、耕地不足的情况出现，未来仍然可能出现蛋白质供应短缺的问题。面对全球人口增加和气候变化的影响，农业需要大幅提高植物蛋白的产量，食品公司也越来越需要以植物为来源的动物蛋白替代品作为原料。

来自澳大利亚的初创公司 Has Algae 认为，为了应对未来的挑战，蛋白质食物的耕种方式需要做出重大革新，该公司提出了利用藻类蛋白来强化食品营养的方案。该公司的技术可以在海洋或陆地上的专门农场中耕种海洋微藻和大型藻类经济作物，从中生产富含蛋白质的食品，或者添加到面条、饼干等食品中，增加蛋白食品供应。

（添加了 Has Algae 海藻蛋白的食品）

据 Has Algae 的创始人 Tim Gardner 介绍，该公司与昆士兰大学植物微生物实验室负责人 Peer Schenk 教授合作，目前主要向食品业提供藻油和蛋白粉产品，以促进素食主义者的健康。通过在食品中添加 Has Algae 生产的藻类蛋白，能够提高食品中的植物蛋白含量和 omega-3 脂肪酸、维他命 B12、铁、锌等微量元素的含量，可以补充素食主义者饮食中缺乏的这些营养物质。另外，海洋藻类中含有丰富的色素物质（例如胡萝卜素、叶绿素和藻胆蛋白）、多酚（例如儿茶素、黄烷醇和间苯三酚）等，对消费者的健康有益处。

海洋藻类还能提供具有平衡氨基酸特征的植物蛋白。藻类是具有丰富多样性的物种，全球已统计了 30,000 多种微藻和 13,000 多种巨藻，尤其是在澳大利亚，发现了许多独特的物种。这为 Has Algae 提供了生产新形式的植物蛋白食品的资源。

事实上，藻类是地球生态系统中重要的一环，海洋微藻和大型藻利用太阳的能量吸收二氧化碳，产生了地球上 50％的氧气，并且是海洋食物网的基础。与豆类和小麦等陆生作物相比，它们的生长速度更快，每公顷的年蛋白产量也能显著提高。而海藻的耕种不需要占用淡水资源和耕地，不与现有的常规作物竞争，从而保留了常规粮食作物所需的资源。

“Has Algae 希望为人类提供可持续、营养、安全的食品。”Tim Gardner 认为技术性地使用藻类，可以部分解决我们面临的食品生产的挑战。他也希望公司的产品能在减少儿童早期营养不良问题上有所帮助。在减轻儿童营养不良方面每投入 1 美元，就会获得 45 美元的社会、经济和环境回报，这是可观的良性循环。 Has Algae 的理念与 19 个联合国可持续发展目标中的 7 个保持一致。

Tim Gardner 认为，Has Algae 的产品能很好地满足消费者对素食营养的需求，尤其是 omega-3 脂肪酸的需求，目前市场全球 omega-3 脂肪酸的市场价值为 280 亿美元，但他相信，在五年内它将增长到 500 亿美元。

（Has Algae 的团队，中间为 Tim Gardner）