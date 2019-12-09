据 iLounge 报道，苹果明年推出的新款 MacBook Pro 将有望提供 Face ID 功能，未来这项功能可能还会在 MacBook 和 iPad Air 中提供。

目前苹果已经在带有 Touch Bar 的 MacBook Pro 和新款 MacBook Air 上提供 Touch ID，这可能是目前解锁 MacBook 最便捷的方法，但这项功能无法通过外接设备实现。当用户合上笔记本，搭配鼠标、键盘、显示器使用时，依然需要输入密码进入系统。

Touch ID 最初于 2013 年与 iPhone 5S 一起推出，苹果花了三年时间才把它带到 Mac 上。2020 年将是苹果公布 Face ID 的第三年，可能会和 Touch ID 一样，Face ID 可能会先在 MacBook Pro 上提供。

在这方面，微软 Windows 主导的 PC 阵营要领先一些，不少搭载 “Windows Hello” 面部识别功能的 PC 设备还可以通过外接支持面部识别的摄像头使用。

在安全方面，苹果也曾表示，设备通过 Face ID 收集的所有数据都保存在 T2 芯片上，并且永远不会上传到苹果的服务器。