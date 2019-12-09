在大众的认知里，从 “从天而降” 到 “风口浪尖”，从小范围的狂欢到大范围的应用尝试，从泡沫到理性，从被质疑到被真正认识，区块链在几年时间内完成多种角色转换。

据新华社报道，今年 10 月，习近平总书据在中央政治局第十八次集体学习时强调，把区块链作为核心技术自主创新重要突破口，加快推动区块链技术和产业创新发展。

这一则消息更是为了区块链行业带来了巨大的动力。不过，外行看热闹，内行看门道。在政策和市场机会的驱动下，区块链的发展究竟该如何更上一层楼？在首届中新区块链产业创新发展研讨会上，新加坡新跃社科大学 (SUSS) 金融技术与区块链教授、BlockAsset Ventures 风险投资公司联合创始人李国权分享了自己的见解。

“现在，在中国有一个好的现象：大家都觉得机会来了，都愿意参与。但问题是需要分清投资和投机。” 他首先谈到区块链这次新的机会下需要警惕的 “陷阱”，即投机。显然，这个问题很容易让此前区块链口碑负面的历史重演。“大家一起融入的同时也容易出现泡沫的情况，但我已经看到监管在打击投机性机构跟项目，整个局已经布得非常好了，往正确的何前进。” 李国权认为监管在不断的加强，也促使了整个行业大环境往健康的方向发展。不过，他认为，中国这方面的工作还需要继续做下去，因为中国人口数量大，需要更多的时间和精力来教育市场。

谈及对于区块链发展的理解，李国权表示，AI（大数据+计算力）可以是生产力，区块链是生产关系，如要实现高效的生产关系，需是区块链帐本、通证、激励机制、智能合约、其他适当的趋中心化（第二层和第三层技术、分片、闪电、子链等）、隐私保护技术、跨术（跨文化、跨境、跨监管、跨链、跨技术）的融合。

其中，李国权强调 “跨术” 对于区块链行业的发展是非常重要的方法论。“区块链没有一个统一标准，一个系统在一个没有中心的链上运作，没有标准就很难跨链，所以大家都是在想尽办法解决。” 李国权表示，当跨链问题解决了之后，区块链才能变成真正的底层技术，各种应用才能更好的运作起来。“区块链最终的模式就是分布式的资产共享和隐私保护，这个是最重要的两点。”

此外，目前区块链比较成功的实际是在支付领域，如果想要走向应用的话，必须要有通证以及与其他技术如 AI、VR／AR、IOT 等相结合。即，除了跨链，区块链还要跨技术。如果需要走向国际化，区块链企业也需要跨文化、跨法规（监管）。“跨法规并不代表是犯法，而是可以在不同的环境下不受到很大的阻碍，发展对公众有好处的一些行业。” 他解释道。

除了对区块链行业企业的发展方向提出了自己的建议，作为一个区块链投资人，李国权也对区块链行业的投资进行了分析，以及透露了自己的投资思路。

“区块链领域很难以传统的 VC 方式进行融资。” 他解释道，市场上可见的是，很多区块链企业是政府或非政府组织在做投资，而不是 VC。“一般 VC 在投新兴科技时，典型打法是投项目，而不是建生态圈，且需要短期内看到效益。所以他们如果投区块链，还要搭桥建梯，然而这些对于他们来说可能价值不大，但没有又过不了河。” 李国权说。投资区块链，就是在解决现有政府与企业无法解决的问题，通过建生态圈，把实体经济完善化。最有价值与效应的是分布式信任与隐私保护。＂一带一路＂加＂一网一融＂的生态系统，才能真正解决普通金融的问题，促进全球经济持续发展。

“不能用旧的投资方式去看区块链，因为它走的路比较遥远。” 李国权表示，这些因素也让市场上的区块链投资面临着瓶颈：如何让那些真正为实体经济做贡献的区块链企业找到资金。他认为，这就需要政府的监管：打击投机，鼓励投资。

此外，他预测将来的投资方式是通过区块链把投资平民化，把人民所需要的消费与资产通证化，形成一个共享资产的经济）。现在所看到的是 “100 块也可以投资区块链。或许最后投资了 100 间公司，但只有两个公司成功，但他们可能会给你 100 倍的回报，也可能完全没收益。” 但将来所有人民都可能拥有 100 不同类生活所需的日常区块链产品与服务，形成真正的共享资产经济。

作为投资者，具体如何挑选或者判定有未来的区块链项目，李国权分享了自己的投资 “秘诀”。

他表示，区块链的属性是 3C 和 6D，即：3C 是 Community（社区精神）、Compassion（恻隐之心）亦是 Inclusion（普惠）、Creativity（创造精神）；6D 是 Digitalisation（数字化）、Disintermediation（去中介化）、Democratisation（平民化）、Decentralisation（非中心化）、Diminishing（自我弱化）、Data Privacy（数据隐私）。对于一个区块链的解读，即可以从这几方面来看。

其中，关于 3C 的属性，李教授用一个例子来说明，如：一个项目是靠社区发起的，它实际上是对人民产生积极意义，而且实际上扩大性较大，低利润率，再加上创新的能力强，在法规方面会很容易合规，这个项目也容易做成规模经济，取得很大的益处。这也是李国权认为的好项目的商业模式设计原则—LASIC 原则：低利润率、轻资产、上规模、能创新、易合规。

“从这几个角度（3C 和 6D）去看，其实和现有的平台经济很相似，只是平台经济是共享服务，并没有共享资产。如果没有做到共享资产的话，社会是不稳定的，也不容易合规。” 李国权表示：“以物易物是将来的经济趋势，所以投资的时候也要从分布式的角度去看，减少垄断市场与提高隐私保护的情况出现。”