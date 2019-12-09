12 月 9 日消息，今日，深圳元戎启行科技有限公司公布了自动驾驶感知效果视频。从视频中可以看出，元戎启行的解决方案精确地感知到了周围 140 米范围内的物体。让自动驾驶汽车能够获得远距离的路况信息，即使以 120 公里/小时的时速行驶，也能保证行车安全。

环境感知主要指对车辆周围的三类物体进行感知：路面、静态物体和动态物体。感知系统不仅能确定周边障碍物的位置、运动轨迹等信息，还会识别周围的路况信息（道路标记、交通标志）、天气状况等。好的感知系统能为自动驾驶的规划和控制提供准确的参考信息，使之做出正确的决策。

元戎启行的感知算法采用了端到端（End- to- End）全深度学习模型，在每个时刻可处理多帧连续信息，实现对车辆周围物体的检测、跟踪，以及对动态物体将采取的行为进行精准预测。该算法还可以适应复杂的天气和环境，即使在暴雨、黑夜，人流密集的道路中，也能准确地感知周围的交通参与者。

“暴雨的天气，对激光雷达会产生比较大的挑战。天空中不断落下的雨滴，以及雨滴打到车上、地面所溅起的水，都会形成激光雷达点云数据的噪声点，影响感知系统的数据采集和判断。但我们通过算法克服了这些障碍，即使在深圳的暴雨天气下，也能够很好地识别车辆周围的物体，保证自动驾驶的安全行驶。” 元戎启行深度学习技术总监 Tony Cho 介绍说。

在算法的安全性和可靠性方面，专注于 L4 级自动驾驶全栈解决方案的元戎启行已经建立了一套数据闭环系统。通过自研的数据分析系统，分析测试中所采集的数据，进而对算法进行完善，经过模拟器验证后，再投入真实测试。如此循环，从而确保算法的安全和可靠。