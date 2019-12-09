增强现实公司 Magic Leap 的 CEO Rony Abovitz 曾经向投资者承诺，其 AR 眼镜在推出首年会卖出 100 万套，但后来有消息指他将这一数字更正为比较靠谱的 10 万。不过根据 The Information 最近的报道，Magic Leap 在产品推出前 6 个月内只卖出了 6000 套售价 2300 美元的 Magic Leap One AR 眼镜。

6000 对比 10 万的差距是有点大，但无论如何如此低迷的销量势必会对 Magic Leap 带来资金方面的压力。不意外地，据报道 Magic Leap 正在裁员并消减开支。

Magic Leap 已经从 Google、阿里巴巴和其他投资者处筹集了大约 26 亿美元风险资金。The Information 还报道称，Google（现为 Alphabet）首席执行官 Sundar Pichai 已经离开 Magic Leap 董事会，Google 高管 Jennifer Fitzpatrick 接替他的职位。

另一方面，Google 已经放弃了 Daydream VR 项目，这很明显是因 VR/AR 市场逐渐变冷所致。不得不为 Magic Leap 未来的发展之路捏一把汗啊。