最近，人工智能初创公司 Aito 宣布完成最新一轮融资——B2B 软件投资者 henQ 投资 160 万欧元。 此外，该公司还发布了预测数据库（Predictive Database）公共版，该版本将机器学习和数据库结合于一个平台中。

对于外行人而言，预测数据库与市场上现有的以科学驱动的机器学习工具存在根本不同。Aito 的预测数据库是一个单一的平台，通过简单查询即时提供已知和未知信息，而不是通过数据科学家或自动机器学习工具创建多种模型来预测事情。

预测数据库使用现有的关系数据集和常见的查询语言进行针对性的预测，不需要进行数据整理，特征工程设计，也不需要理解机器学习模型的内部特性。

任何人都可以注册预测数据库公共版，将数据集上传到 Aito 的预测数据库，然后始进行实验。

Aito 的客户既有初创企业，也有中小型企业。由于价格太昂贵，这些企业从未使用过人工智能。

Aito CEO Vesa-Pekka Grönfors 表示：

现在我们该开始从不同的角度看待如何处理人工智能项目了。在大多数项目中，人工智能要么只是一个漂亮口号，要么只存在于那些拥有大量预算、能够雇一个全新的数据科学团队的企业中。这就是我们想要改变的地方。我们认为，每一个人都应该体验机器学习的力量。推出机器学习解决方案应该是鼓舞人心的，而不是让人沮丧的一件事。每个公司都应该能够以真实的数据和真实的用户进行试验，而不是因门槛很高而被拒之门外，去学习并具体了解到机器学习如何带来价值。这不需要学习新技能或雇佣新员工，最重要的是，不需要几个月埋头苦干，也不需要发布一些没用的东西。我们相信精益与敏捷：实验、测试、改进。这就是有效的开发周期，我们现在就将它引入到你的 AI 项目中。

翻译：夏慧

https://siliconcanals.com/news/startups/ai-and-chatbots/helsinki-based-ai-startup-aito-secured-e1-6m-launches-its-predictive-database/