微软计划在 2020 年 5 月 6 日关闭其在 2015 年收购的任务管理应用 Wunderlist（奇妙清单）。该公司在过去两年里一直在开发优化这款应用的替代品——To Do。

微软 Wunderlist 团队在博客文章中写道：“我们一直不懈努力，以确保我们的新应用 Microsoft To Do 能成为你的待办事项列表的新家。” 该团队表示，已经停止向 Wunderlist 发布新功能和重要更新。

微软建议 Wunderlist 用户转向 To Do 应用，后者此前经历了一次重大调整，包括重新设计界面和提供更多自定义选项，名称也由 “To-Do” 变更为现在的 “To Do”。另外，微软在今年 6 月推出了应用的 Mac 版。

Wunderlist 创始人 Christian Reber 今年 9 月曾提出从微软购回这款流行的任务管理应用，以避免其被关停。时至今日，在经历了一番 “折腾” 后，微软最终还是作出了关停 Wunderlist 的决定。明年 5 月 6 日之后，Wunderlist 中的任务将不再通过云端同步，各位 Wunderlist 老用户，记得尽早转移到 To Do 应用吧。