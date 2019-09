微软对其任务管理应用 To-Do 进行了一些重大调整,包括重新设计界面和提供更多自定义选项,同时,应用的名称也从 To-Do 变更为 To Do。新 app 支持自定义背景图和颜色模版。

微软试图将其在 2015 年收购的 Wunderlist 和 To Do 整合在一起。To Do 现在看起来更像原本的 Wunderlist,此外深色模式也已经在 Android、Windows 和 Mac 版本中提供,iOS 版这边,等苹果推送 iOS 13 正式版后即正式提供。

微软同时向 Wunderlist 用户介绍过去一年时间里 To Do 有哪些改变。Mac 版在今年 6 月推出,To Do 还包括每日计划功能,提供用户可能在 Wunderlist 中使用过的智能列表。“My Day” 功能会每天更新,提供当天需要完成事项的建议。

看得出来,微软真心希望 To Do 的这些新改变能够有助于让 Wunderlist 粉丝轻松地转移到这款应用。最近,Wunderlist 创始人 Christian Reber 提出从微软购回这款任务管理应用,以避免其被关停。这才没几天,微软就公布了新版 To Do。微软并未提供有关 Wunderlist 将在何时关闭的信息。该公司正在寻求新版本的反馈,同时告知用户很容易就能从 Wunderlist 迁移到 To Do。